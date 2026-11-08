カーリック監督の危機、ヴィラ戦でドローも降格圏転落

マンチェスター・ユナイテッドは Aston Villa と引き分けたものの、勝ち点8で18位に転落。カーリック監督の解任危機は深まる一方であり、降格回避への道は険しい状況が続いている。

マンチェスター・ユナイテッド は、 アストン・ヴィラ 戦で3-4のドローに終わり、リーグ戦で 降格圏 である18位へ転落した。この結果により、エリック・ カーリック監督 の解任危機は一段と深刻さを増している。チームは勝ち点8で首位と10点差の絶望的な状況に立たされている。

前半の劣勢を挽回する激戦

試合は後半早々にユナイテッドにとって不利な展開から始まった。再開直後、ジオゴ・ダロトがペナルティーエリア内でファウルを犯し、ヴィラにPKが与えられた。これをジョン・マッギンが正確に決め、アウェーからの応援を受けていたアストン・ヴィラが再びリードを奪った。

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さらに間もなく、アストン・ヴィラは2点差を広げた。53分、元バイエルンのレオン・ゴレツカがこぼれ球を押し込み、スコアを4-2とした。新天地で8試合目となる出場となったゴレツカにとって、これが初ゴールとなる貴重な得点だった。この時点でユナイテッドの逆転劇は遠のいたように見えた。

追加時間の逆転劇と最後の同点弾

その後、ユナイテッドはなかなか差を縮められなかったが、後半アディショナルタイムの2分、劇的な変化が訪れた。少し前に途中出場したジョシュア・ザークツィーがゴールを決め、スコアを3-4とした。追い上げを許したアストン・ヴィラだったが、さらに同6分にはパトリック・ドルグがヘディングで同点弾を決めた。

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パトリック・ドルグのこのゴールにより、マンチェスター・ユナイテッドは何とか勝ち点1を手にすることに成功した。しかし、追いついたものの、最終的にこの引き分けはチームを降格圏へと追いやる結果となった。勝ち点8で並ぶコヴェントリー・シティよりも下位に転落する痛手を負った形だ。

カーリック監督の地位と後任候補

終了間際の同点ゴールがキャリック監督の職を再び救うことになるかは、まだ分からない。45歳の同監督は数週間前から解任の危機にあり、その地位は揺らいでいる。後任候補には一時、元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンの名前も挙がっていた。

しかし、マンチェスター・ユナイテッドは現在、むしろ別の候補者たちに目を向けているという状況だ。トップ4との差がすでに勝ち点10に広がっており、チームの再建には大きな課題が山積みになっている。降格回避に向けた次の試合が、カーリック監督の采配と選手の奮起が問われる重要な転換点となるだろう。