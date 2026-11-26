カーメイトは11月16日、特例特定小型原動機付自転車「e-FREE 01（イーフリー ゼロイチ）」の限定カラー「HOLIDAY RUBY（ホリデールビー）」「FOREST NOEL（フォレストノエル）」のWeb先行予約を開始した。価格はオープンプライス。発売は12月10日で、ユーザー登録の確認やナンバー取得手続きを経て、2027年1月5日以降にオーナーにデリバリーされる予定。

カーメイト は11月16日、 特例特定小型原動機付自転車 「e-FREE 01（イーフリー ゼロイチ）」の限定カラー「HOLIDAY RUBY（ホリデールビー）」「FOREST NOEL（フォレストノエル）」のWeb先行予約を開始した。

価格はオープンプライス。 発売は12月10日で、ユーザー登録の確認やナンバー取得手続きを経て、2027年1月5日以降にオーナーにデリバリーされる予定。 e-FREE 01は、2023年8月に国土交通省の性能等確認制度において、自転車タイプとして第一号の適合を受けた特例特定小型原動機付自転車。16歳以上なら免許不要で、ヘルメットの着用を推奨する新しい移動手段として登場した。 設定される限定カラーは、発売以来ユーザーから寄せられていたカラーバリエーション展開への要望に応えて企画したもの。

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特に赤色の車両については、展示会や試乗会などを通じて製品化を望む声が多く、「街中で目を引くカラーが欲しい」「自分らしい1台を選びたい」といった声があったという。