カーニー首相が推進する国際金融機関「防衛・安全保障・レジリエンス銀行」の欧州参加獲得を目指すカナダ。英国が不参加表明をし、ドイツの参加も不透明な中、資金調達の遅れが懸念されている。

カーニー首相 が後押しする国際金融機関「防衛・安全保障・レジリエンス銀行（ DSRB ）」の設立に向けて、 カナダ政府 高官が今週、 欧州各国 を歴訪している。この取り組みの目的は、同盟国による銀行への参加を呼びかけ、構想の具体化を加速させることにある。しかし、現時点では各国から確実な参加約束を取り付けることに苦戦している状況だ。

資金調達と信用格付けへの懸念

現在、支持を表明しているのは10カ国にとどまっている。この状況において、カナダは他の主要7か国（G7）からの参加表明を得られていないため、大きな課題に直面している。G7諸国が参画しない場合、DSRBの資金調達力が制限される可能性が高く、最上位の信用格付けを取得する能力にも疑問が生じている状態だ。

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特に英国が先月、参加を見送ることを決定したことは、構想に対する重大な打撃となった。英国の不参加表明は、欧州でのカナダの外交努力が予想外に硬直的な壁にぶつかっていることを示している。これにより、多国間連携に基づく金融メカニズムとしての信頼性確保が急務となっている。

1000億ユーロ目標と低利融資の仕組み

DSRBは、約1000億ユーロ（1100億ドル）の資金調達を目指している。設立後、同銀行は各国政府や防衛関連企業に対して、防衛プロジェクト向けに低利融資を行う構想だ。これは、同盟国の再軍備を直接支援するための金融手段として位置づけられている。

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この構想は、カーニー氏が進める中堅国連携の強化策の一環とされる。同時に、米国への経済・防衛面での依存度を低下させるという戦略的な意図も含んでいる。北米と欧州の防衛責任分担を見直し、独立した金融インフラを構築しようとする動きである。

ドイツ参加への模索とユドン氏の分析

カナダはDSRBへのドイツ参加の実現を引き続き目指している。ドイツは昨年末に同構想への参加を見送ったものの、2024年10月には財務省がDSRB憲章交渉をオブザーバーとして見守りつつ、未解決の課題を検討していると説明していた。ドイツ財務省の報道官は、現在も立場に変更はないとしている。

ユドン氏は、英国は現時点で参加を望んでいないことが明確だが、ドイツについてはまだ終わっていないと指摘した。ドイツは明確に「ノー」とは言っていない状況であり、交渉の余地が残されているとの見方を示している。また、ユドン氏は大手防衛企業の本拠地であるドイツを構想から除外することはできないと強調した。

資本出資と経済波及効果の期待

ドイツは有力な防衛大手企業を抱えており、資本拠出に対するリターンを最も早く得られる国になる可能性が高い。ユドン氏は、資金が速やかに同国経済に流入すると述べた。ドイツ企業の参加は、単なる資金調達だけでなく、欧州の防衛産業基盤強化にも寄与する可能性を秘めている。

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ユドン氏によると、DSRBはこれまでに40億ユーロ超の初期出資約束を確保している。しかし、目標とする200億ユーロの払込資本にはまだ届いていないのが実情だ。カナダはさらに、必要に応じて銀行が活用できる800億ユーロの追加資金枠の確保も目指している。

今後の資金調達戦略とスケジュール

DSRBの成功には、より多くの主要国からの参加と、それに見合った資金供給が不可欠である。1000億ユーロという巨額の資金を集め、低利融資で防衛プロジェクトを回すには、高い信用性が求められる。カナダは欧州での外交工作を通じて、この信用性を高めようとしている。

現在、資金調達力は制限される可能性がある状態だが、各国の反応次第で状況は変化する。ドイツの最終的な参加可否は、DSRBの規模と影響力を決定づける鍵となる。カナダ政府は、G7以外の国々との連携を深めつつ、残る課題の解決に努める方針だ。