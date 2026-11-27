セントルイス・カージナルスは、短期契約を条件に今永神、ケイシー・マイズ、シェーン・ビーバーの獲得を検討している。再建中の同チームは、若手投手陣の安定化と、成績低迷時のトレード資産となるベテランの確保を狙っている。

カージナルスは短い年数で契約が可能な先発投手と救援投手の獲得を目指しているという。 米メディアによると、今永にはメッツ、パドレス、マーリンズも興味を示している模様だ。 今永の獲得調査に乗り出したのは、今季まで所属したカブスと近隣のライバル球団、名門カージナルスだった。

地元紙セントルイス・ポストディスパッチによるとカージナルスは、今永とケイシー・マイズ（パドレスFA＝今季6勝10敗）シェーン・ビーバー（ブルージェイズFA＝今季5勝2敗）の3投手について、獲得の可能性を探っているという。 チームは再建中で、昨オフ1年契約で獲得したダスティン・メイ（今季途中にブルワーズへ移籍）と同様に、若手がそろう先発陣に安定感をもたらすベテラン投手を加えたい狙い。 また、比較的短期の契約でまとめたい意図があり、チーム成績が低迷した場合にはシーズン途中のトレード期限で交換要員とできる存在を求めている。

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これまで米メディアでパドレスが興味を示していると報じられており、米専門メディア「ジ・アスレチック」によると、メッツも今月上旬のGM会議が開催されていた際に今永サイドと接触したと伝えている。 また地元メディア「スポーツワイア・マイアミ」はマーリンズも獲得に興味を抱いていると伝えている。