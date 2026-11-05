カンヌ主演女優賞の岡本多緒氏、東京難民映画祭で登壇し気候変動と難民問題を指摘

カンヌ映画祭で日本人初となる主演女優賞を受賞した岡本多緒氏が、東京・日比谷で開かれた第21回難民映画祭オープニングに米本学仁氏と共に来場し、難民認定の現実や気候変動による影響について視聴者に訴えた。

第21回 難民映画祭 のオープニング上映会が5日、東京・TOHOシネマズ日比谷で開催され、女優の 岡本多緒 氏（41）と 米本学仁 氏（47）が登壇した。岡本氏は先月、フランスで行われた カンヌ映画祭 で日本人初の主演女優賞を受賞し、国際的に注目を集めている。

このイベントは、特定非営利活動法人・国連UNHCR協会が主催し、難民問題への理解を深める目的で企画された。岡本氏と米本氏は、上映作品へのコメントや社会課題についてのメッセージを共有するため、会場を訪れた。

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難民認定の現実と映画の意義

上映された作品の一つ「アライズ・イン・エグザイル／故郷を追われた盟友たち」について、岡本氏は難民申請を待ち続ける二人の映像制作者の姿に触れた。難民になりたいという人がいるわけではなく、認定されることで生活が変わる可能性もあると指摘した。

日本在住者が想像しにくい環境を映像化する意義について、岡本氏は見ることで得られる救いや学びを強調した。仲の良い二人が再会し、再び映画を撮り続けてほしいとの願いも述べた。

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気候変動が招く新たな危機

オンライン配信中の「気候変動に揺れる世界」についても言及し、「気候難民」という概念が重要だと説明した。世界中で干ばつやサイクロン、洪水により住居を追われる人が増えている現状を伝え、紛争による移動者数を上回る傾向があると警告した。

二酸化炭素排出による地球温暖化の問題として、日本が世界で5番目に排出量が多いと指摘。バングラデシュなど海の向こうでの被害が、日本の電力消費や自動車利用によって引き起こされている側面があると強調した。

映画祭の歴史と今後の展開

難民映画祭は2006年に日本初の難民焦点映画祭としてスタートし、これまでに279作品を上映して累計10万人以上が参加してきた。今年度は「世界を想う。平和を問う。」をテーマに、難民の力強さを描く8作品を紹介する。

このうち5作品は日本初公開となる。イベントは12月6日まで32日間、オンライン配信と東京の2会場での劇場上映という形態で行われ、難民問題への関心を継続的に喚起する場となる。

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観客への呼びかけと社会意識

岡本氏は、日常の生活選択が他者の生活に影響を与える可能性があることを知っておくべきだと語った。難民問題を他人事ではなく、自分たちの生活様式と結びつけて捉え直すきっかけ作りを目指す。