カンヌ国際映画祭、濱口竜介監督作が女優賞を受賞

カンヌ国際映画祭で、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」に主演した岡本多緒さんとビルジニー・エフィラさんが共同で女優賞を受賞しました。最高賞「パルムドール」には、ルーマニア出身のクリスティアン・ムンジウ監督の「フィヨルド」が選ばれました。

世界三大映画祭の一つである カンヌ国際映画祭 は、権威と格式を重んじ、最高峰とされる映画祭です。 コンペティション部門で 濱口竜介 監督の「急に具合が悪くなる」に主演した 岡本多緒 さんと ビルジニー・エフィラ さんが共同で 女優賞 を受賞しました。

閉幕式は23日（現地時間）に開催され、最高賞「パルムドール」にはルーマニア出身のクリスティアン・ムンジウ監督の「フィヨルド」が選ばれました。 今年はコンペ部門に世界141カ国から2541本の応募があり、その中から選ばれたのは22作品と狭き門です。 コンペ部門に選ばれるだけでも名誉なことで、日本人監督作が3本も入ったことは快挙といえるでしょう。 カンヌのコンペ部門に出品できる作品は、5月の映画祭開催の12カ月以内に完成した作品で、基本的にワールドプレミア（世界初上映）といった応募要件があり、締め切りは3月中旬です。

多くの映画監督が応募に間に合うよう作品の完成を目指すでしょう。 カンヌには毎年、世界中から1万5000人以上の映画製作者やバイヤーらが集まり、青田買いを含め、新作映画を世界の映画配給会社に売り込む場となっている世界最大規模の映画見本市「マルシェ・ドゥ・フィルム」も併設されています。 カンヌ国際映画祭の魅力の一つです。 "発見し育ててくれた"





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