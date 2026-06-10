カンナバーロ監督「不当な扱いではない」ウズベキスタン代表の保安検査

ファビオ・カンナバーロ監督は、ウズベキスタン代表が米国で厳重な保安検査を受けたとする映像について、「不当な扱いではない」と否定した。同国を史上初のワールドカップ出場へ導くイタリアの伝説的ディフェンダーは、探知犬や滑走路での検査は標準手続きだと強調した。

ファビオ・カンナバーロ 監督は、 ウズベキスタン代表 が米国で厳重な 保安検査 を受けたとする映像について、「不当な扱いではない」と否定した。 同国を史上初の ワールドカップ 出場へ導くイタリアの伝説的ディフェンダーは、探知犬や滑走路での検査は 標準手続き だと強調した。

南米のテレビが、ワールドカップのオランダ戦（2-1でオランダ勝利）前にウズベキスタン代表が警備員や探知犬による身体検査を受ける様子を放映。 SNSでは「不当な扱いだ」との声が殺到した。 Getty Images Sportこうした憶測や「誤解を招く見出し」が増えたため、インスタグラムに投稿した元バロンドール受賞者は断固とした姿勢を示した。 彼は、エリート選手に対応するため実施場所が異なるものの、その手順は一般の旅行者が経験するものと何ら変わらないと主張した。

「ウズベキスタン代表として空港で受検した様子が新聞の一面に載っているのを見た。 誤解を招く見出しもあるので事実を伝えたい」とカンナバーロは記した。

「これらは日常的な標準検査だ。 代表チームは一般旅客のようにターミナルを通らず、専用バスで直接滑走路へ移動する」ウズベキスタン代表監督は「セキュリティとプライバシーのためチームはメインターミナルを通らず、検査は別地点で行う」と説明した。 カンナバーロ氏は「カメラに映った場面でも、特別な扱いや標的はない。 一般旅客と同じ検査をタラップで行っただけだ」と付け加えた。

「一般の旅行者がターミナルで受ける検査を、我々は滑走路で直接受けている。 まったく同じものだ。 これは標準的な手順だ」と付け加えた。

「スキャンダルでも失礼な扱いでもありません。 試合前も同様で、オランダ戦ではスタジアムで検査を受けましたが、予想通りでした。 どの試合でも、チームは出発直前のホテルかスタジアムで検査を受けるのです」ピッチ外の騒動にもめげず、カンナバーロ監督はウズベキスタンの歴史的デビューに集中している。 予選2位のチームは、ポルトガル、コンゴ民主共和国、コロンビアと同組の厳しいグループステージに挑む





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