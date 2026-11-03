カンテレ祭り2026にミャクミャク出演 PGとコラボで扇町公園で熱唱

10月21日から大阪・扇町公園で開催される『カンテレ祭り！2026』に人気キャラクターのミャクミャクが出演し、ダンスカンパニーPGとのコラボパフォーマンスが決定しました。

テレビ大阪（KTV）は、10月21日から23日に大阪・ 扇町公園 で開催される大型イベント『カンテレ祭り！2026 よ～いドン！フェス ～人気番組大集合～』への人気キャラクター『 ミャクミャク 』出演を正式に発表した。本イベントは、『よ～いドン！』（月～金 午前9:50開始）発祥の祭典であり、多岐にわたる人気番組が一堂に会する。

ミャクミャクはフェス最終日の10月22日にステージに登場し、同年10月10日に解禁された初のテーマソング『ミャクダンス- みんな一緒に踊ろう Yeahhh! -』を披露する。同曲に合わせてパフォーマンスを行い、観客と一体となった盛り上げを目指す。

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PGとの異例コラボでダンスパフォーマンス

ミャクミャクは、全員が小中学生で構成される男女ボーカル＆ダンスカンパニー『PG』とコラボレーションを行う。PGの出演メンバーはRiANA、RiRi、TENSHiN、REi、ANJi、AOi、KARENの7名である。ミャクミャクのコミカルな動きと、PGのキレキレとしたダンス＆歌唱力が融合し、会場を熱狂で包む構図となっている。

このコラボレーションは、SNS上で夏休みの自由研究をバズらせたいとの投稿をきっかけに話題を集めたPGの存在感を背景に実現した。ミャクミャクとPGのアクティブなエネルギーが混ざり合うことで、観客にとって忘れられないパフォーマンスとなるだろう。

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万博マニアアナウンサーが出演誘致

テレビ大阪のアナウンサーである谷元星奈氏は、プライベートで計41回も万博に通い詰めた『万博マニア』として知られる人物である。彼女はミャクミャクのフェス出演について、今年一度きりとなる可能性を感じつつも、再会できることを感謝の気持ちでいっぱいと語った。

谷元氏は「1年ぶりですね、お元気でしたか？」と声をかけたい心境を明かし、最近は会うチャンスが減っている現状を伝えた。扇町公園でのフェス開催により、確実にミャクミャクに会うことができる場を提供できるとし、ファンへの強い呼び掛けを行った。

公式グッズの先行販売と限定ポップアップ

フェス期間中の3日間限定で、会場内に『EXPO2025オフィシャルポップアップストア 扇町公園店』が特別オープンする。一般発売に先駆けて、ミャクミャクの最新グッズが先行販売される機会が設けられ、ファンにとって見逃せない機会となる。

販売されるグッズには、全長60cmのビッグサイズぬいぐるみが含まれる。伸縮性のある生地を使用しており、独特の「のびる」感覚を楽しめるデザインだ。ハートを抱えた愛らしい形状と、ふわふわ素材による心地よい肌触りが特徴で、お子様から大人まで幅広い層に受け入れられるコレクションアイテムとなっている。

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また、のんびりとした表情が可愛らしく、自立する仕様のためインテリアとしても楽しめる商品も用意されている。インパクトと癒しを両立したこれらのアイテムは、ギフトや自らのコレクションとしても最適である。ファンはこれらの限定品を手に、イベントの思い出を深めることができる。