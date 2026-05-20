海外で販売されているトヨタのセダンであるカローラ・アルティスには、日本に設定されていない「GRスポーツ・アルティス」という特別モデルが設定されている。外観はその名の通りスポーティですが、その狙いは「質感の底上げ」であり、日常の延長でGRに触れさせ、気づけば次のステップへと誘うという役割を担っている。

海外で販売されているトヨタのセダンである「カローラ・アルティス」には、日本に設定されていない「 GRスポーツ 」が設定されています。 視覚的なスポーティな外観を表現しているものの、目標は『質感を底上げする』ものです。

内部には、赤ステッチと黒ベースのスポーティなデザインが施されており、スエードと合成皮革を組み合わせたステアリングとシートには、触れた瞬間に違いを感じられる造り込みとなっています。 外観や内装の質感向上に加え、2023年からはマイナーチェンジを実施し、2024年に改良されるとのことです。 吉川賢一氏は、`バンコク国際モーターショー2026`において、`カローラ・アルティス ハイブリッド GRスポーツ`の実車を試乗した。

その際の感想として、`ヘッドライト`や `リアマわり`の曲線がアクセントとなっており、`メーター`や `ディスプレイ`には、`HUD`が装備されており、`ステアリング`や `シート`には、触った瞬間に違いを感じられる造り込みさせるパーツを含めており、`操作したときの質感`を高める方向性が見えました。 また、`後席の足元スペース`が余裕があり、展示されていたセダンの`キャパシティ`を上回り、`日常の延長でGRに触れさせ、気づけば次のステップへと誘う――そんな役割を担っている





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