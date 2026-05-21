カロッツェリアブランドのナビゲーションアプリCOCCHiが新機能を追加 ピンポイント天気表示と気象情報の大幅拡充を実現

バイク専用ナビゲーションアプリのCOCCHiが、プレミアムプラン向けのピンポイント天気表示機能と気象情報の拡充、ドライバーアシスト検索機能の強化など、複数の新機能を実装しました。カロッツェリアブランドへの変更に伴い、ロゴマークもリニューアルされており、今後のサービス拡充と車載機器との連携が期待されます。

カロッツェリア ブランドのナビゲーションサービスCOCCHiが、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させる新機能を追加することが発表されました。 プレミアムプラン向けの新しい機能として、まず「ピンポイント天気表示」が実装されます。

この機能は、ドライバーが目的地や立ち寄り地への到着予想時間付近の天気をスマートフォンの走行画面上にイラストで分かりやすく表示するもので、Apple CarPlayおよびAndroid Autoの両方に対応しています。 ドライバーは移動中に目的地の天気を一目で確認でき、より安全で快適な運転計画を立てることが可能になります。 次に「気象情報の拡充」では、これまでスマートフォンのみでの対応となっていたアメダス降雨情報の表示が、車載ディスプレイにも対応することになります。

これにより、ドライバーは車の画面から直接、詳細な降雨情報を確認できるようになりました。 さらに、花粉情報、黄砂情報、積雪深情報の表示も新たに可能となり、ユーザーは任意の場所と時間帯の気象情報を地図天気レーダー画面で確認できるようになります。 季節ごとの気象変動に対応した情報提供により、ユーザーはより詳細な気象データに基づいた移動計画を立てることができます。 さらに、基本プランとプレミアムプランの両方で利用できる機能として、「ドライバーアシスト検索機能」が強化されました。

施設検索時に施設のロゴマークが表示されることで、より視認性の高い検索結果が得られます。 駐車場検索では、満車空車情報を色分けして表示し、さらに駐車料金の情報も追加されました。 ガソリンスタンド検索では給油価格の情報が組み込まれ、トイレ検索では駐車場の有無情報が表示されるようになりました。 これらの検索結果は近い順や安い順でソートされ、ユーザーが最も関心を持ちそうな上位3件にはランキング表示も加えられます。

今回のサービス拡充は、カロッツェリアブランドとしてのポジショニングを強化するとともに、将来的なサービス拡充と車載機器との連携を視野に入れた戦略的な変更です。 パイオニアが保有するナビゲーション技術、ヒューマンマシンインターフェース、車載機器に関する深い知見とノウハウを活かして、新たな価値の創出が進められています。 ロゴマークも刷新され、カロッツェリアブランドの新しい時代を象徴するデザインとなりました。

バイク専用ナビゲーションアプリとしてのCOCCHiの料金体系は、基本プランが月額400円税込、プレミアムプランが月額600円税込となっています。 基本プランでも十分な機能を備えており、より多くの気象情報や検索機能を活用したいユーザーはプレミアムプランへのアップグレードを検討できます。 両プランともApple CarPlayおよびAndroid Autoに対応しており、スマートフォンの主要機能を車載機器のタッチパネルや音声で直感的に操作できるため、安全運転に配慮した設計となっています。

これらの新機能により、バイク乗りのドライバーはより安全で快適な移動体験を得られるようになります。 リアルタイムの気象情報と充実した施設検索機能の組み合わせにより、移動中の意思決定がより効率的になり、予期しない気象変化への対応も迅速になるでしょう。 カロッツェリアブランドのCOCCHiは、バイク乗りにとって欠かせないナビゲーションツールとしての地位を確立していくと考えられます





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