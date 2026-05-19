カルバン・クラインの新作コレクションは、自分のスタイルを吹き込むためのアイデア満載！

カルバン・クラインの新作コレクションは、もともとデニムが好きだったデザイナーが、自分のスタイルを大きく変えるべき部分なんてないと思っていました。そこで、ウォッシュ加工やトラッカージャケットのフィット感のようなディテールに目を向けて、自分のスタイルをそこに吹き込みました。ジャケットはすべてクロップド丈のフィットになっています。このコレクションの雰囲気に一番合っていると感じたんです。背中にはエンボス加工のディテールを加えて、新鮮な印象に仕上げました。すごくモダンだけど、少しレトロな雰囲気も感じられるものになったと思います。これからバイクに乗るときに、このジャケットを着るのが今から本当に楽しみです！

もともと カルバン・クライン のデニムが好きだったので、自分のスタイルを大きく変えるべき部分なんてないと思っていました。 そこで、 ウォッシュ加工 や トラッカージャケットのフィット感 のようなディテールに目を向けて、自分のスタイルをそこに吹き込みました。

ジャケットはすべてクロップド丈のフィットになっています。 これは以前からずっと挑戦したかったことで、すごくいい仕上がりになったと思っています。 カルバン・クラインのチームがアイデアを共有してくれて、そこに意見を加えていく。 そのやり取りを、両方の世界観が最高の形で表現できていると全員が感じられるまで続けました。

──レザージャケットも、クラシックなモーターサイクルジャケットをクールに解釈していていますね。 映画『乱暴者』のマーロン・ブランドを思い出しました。 あのアイテムのインスピレーションは何だったのでしょう？ のバイカージャケットやデニムが好きで。

このコレクションを象徴する自由さやエッジを本当によく引き出してくれています。 このジャケットのデザインプロセスも、実はデニムジャケットと似たものでした。 もっと丈を短くしたかったので、CKチームが合いそうな案をいくつか見せてくれて、そのなかから今回のよりクラシックでレトロなシルエットに決めました。 このコレクションの雰囲気に一番合っていると感じたんです。

背中にはエンボス加工のディテールを加えて、新鮮な印象に仕上げました。 すごくモダンだけど、少しレトロな雰囲気も感じられるものになったと思います。 これからバイクに乗るときに、このジャケットを着るのが今から本当に楽しみです！ これもかなり時間をかけたディテールのひとつです。

あの小さなイラストは実は僕自身のタトゥーからインスピレーションを得たグラフィックなんですが、完全なコピーではありません。 CKチームが一緒にブラッシュアップしてくれて、特別なものになるよう仕上げてくれました。 どのグラフィックをどのアイテムのどこに配置するかについても、かなり時間をかけて考えました。 カルバン・クラインのアンダーウェアは本当にアイコニックな存在なので、そこに自分らしいデザインエッセンスを意味のある形で加えられたと思っています。

正直、注目してほしいポイントはたくさんあるので、ひとつを選ぶのは難しいですね。 でもやっぱり、デニムの内側にあるサインや、小さなタトゥー風グラフィック、それから全体的なフィット感にはぜひ目を留めてほしいです。 ユニセックスでモダンなフィットになるよう、本当にこだわりましたから。 誰でも着たくなるようなものでありながら、自分のスタイルもちゃんと反映されているものにしたかったんです。

だからファンの皆さんにも、それぞれ自分だけのお気に入りの一着を見つけてもらえたら嬉しいです





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