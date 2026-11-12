カリム・エンドの移籍希望とノリッジの柔軟な売却方針

マンチェスター・シティのカリム・エンドが冬の退団を望んでおり、ノリッジ・シティは期限付き移籍や買い取りオプション付きの売却を検討している。出場機会の激減による環境変化と、ブンデスリーガでの経験が売却交渉に影響を与えている。

マンチェスター・シティ の24歳フランス人FW カリム・エンド は、 オリバー・グラスナー 監督の下での序列低下を受け、今冬の同クラブからの退団を強く望んでいる。今季イングランドに戻って以降、彼の出場時間は5試合でわずか110分にとどまり、ゴールもアシストも記録していない。その内訳を見ると、4試合は途中出場であり、実質的なスタートメンバーとして活躍する場面は限られていた。新年を前にして、複数のクラブが彼の獲得に関心を示しており、移籍市場の動向が注目されている。

出場機会不足とノリッジ・シティの方針

ノリッジ・シティは、冬の移籍市場が開いた際、カリム・エンドが他クラブで定期的なトップチームでの出場を求めることを妨げない方針だ。マンチェスター・シティは2025年8月にフランスのレンヌから彼を獲得し、2030年6月までの長期契約を結んだ。当初支払った移籍金は3000万ユーロであり、同クラブは完全移籍での売却によってその金額を回収したいと考えている。しかし、関係者によると、シーズン途中に評価額の全額を支払うクラブが現れない場合も、イースト・ミッドランズのクラブ首脳陣は市場の状況を現実的に捉えている。

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そのため、来夏の買い取りオプションか買い取り義務が契約に含まれるなら、まずは期限付き移籍を認める用意がある。この柔軟な姿勢は、昨季後半にドイツで好成績を残したカリム・エンドを、その後も注意深く追ってきたブンデスリーガのクラブの関心を引いている。ノリッジ・シティの首脳陣は、選手が求める環境を提供しつつ、マンチェスター・シティとの契約条件を満たすバランスを取る方策を探っている。

ブンデスリーガでの実績とプレミアリーグでの現状

この期限付き移籍中、かつてリーグ・アンで定期的にプレーしていたカリム・エンドはフランクフルトで19試合に出場して6得点を挙げ、クラブ首脳陣に強い印象を残した。この実績は、彼が適切な環境に戻れば得点感覚を取り戻せることを証明するものとなっている。一方、グラスナー監督の下で出場機会が限られていることから、プレミアリーグでの長期的な役割には大きな疑問が生じている。マンチェスター・シティというトップクラスのクラブでさえ、彼が定着するには至っておらず、キャリアの転機を迎えている状況だ。

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同メディアは、今冬の退団が関係者全員にとって現実的な解決策になっていると指摘。慣れた環境に戻れば、フランス人FWは今季後半に得点感覚を取り戻すための機会をすぐに得られるだろう。ノリッジ・シティをはじめとする他クラブは、彼の実績と可能性を見据え、移籍交渉を慎重に進めている。特にブンデスリーガのクラブは、昨季の活躍を踏まえ、彼をチームの戦力として再評価する動きを見せている。

今後の移籍市場における展開と影響

カリム・エンドの今後の展開は、今冬の移籍市場におけるマンチェスター・シティの戦略にも影響を与える可能性がある。完全移籍での売却を目指す同クラブだが、現実的な価格設定と契約条件の調整が不可欠だ。ノリッジ・シティの柔軟な対応により、期限付き移籍という選択肢が有力視されており、これは他のクラブにとっても参考となる事例となる。プレイヤー本人にとっても、出場機会を確保するための移動は不可欠であり、彼のキャリアの方向性を決める重要な時期となっている。

関係者によれば、今冬の退団はマンチェスター・シティの保有資産の最適化と、カリム・エンドのキャリアアップの両方に寄与する可能性が高い。ノリッジ・シティが買い取りオプションや義務を提示することで、他クラブの興味を喚起し、市場の競争を促す効果が期待される。この動きは、プレミアリーグの若手選手が海外リーグで活躍し、自身の価値を高めるための新たなパターンを示すものとも言える。今後の交渉次第で、彼の来季の所属先が確定する見込みだ。