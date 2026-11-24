カリフォルニアから日本に移住した25歳のソフトウェアエンジニアが、給料、医療費、旅行費、食費、そして貯金の方法について語ります。

東京に住み、年収は約9万ドル（約1430万円）。 家賃は840ドル（約13万4000円）だ。 この記事は、Business Insiderの動画シリーズ「The Pay Check」のために、東京に住む25歳のカイト・イトカズ氏に話を聞き、本人の視点でまとめたエッセイだ。

長さとわかりやすさを考慮して編集している。 日本の給料はアメリカよりずっと低い。 アメリカと日本の友人に自分の給料を話すと、まったく正反対の反応が返ってくる。 毎年、私は、アメリカで育った頃と比べて、この先の1年が、日本で得られる機会や経験、人とのつながりに見合うものかどうかを考えるようにしている。

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全国平均と比べると、私の給料は高いほうで、そのおかげでより多くの機会や経験を得られ、東京で暮らすこともできている。 そのことには本当に感謝しているし、恵まれていると思う。 副業では、ウェブサイトやウェブアプリを制作したり、企業が業務にAIを取り入れるのを手伝ったりしている。 子どもたちにプログラミングの基礎も教えている。

副業で、年にさらに3万ドル（約480万円）の収入になる見込みだ。 家賃の基本額は約840ドル（約13万4000円）で、以前横浜に住んでいたときのほぼ2倍だ。 広さはほぼ同じなので、実質的には一等地という立地にお金を払っていることになる。 日本で新しいアパートに引っ越すのは、かなりお金がかかる。

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返ってこない預け金（礼金）を払わなければならず、私の場合は2000ドル（約32万円）だった。 光熱費は、ガス、水道、電気を合わせて月に約57ドル（約9100円）だ。 AIツールにも約250ドル（約4万円）使っている。 住居費から光熱費、動画配信サービスまで合わせると、月に約970ドル（約15万4000円）になる。

食料品に130ドル（約2万1000円）、外食に250ドル（約4万円）、カフェやコーヒーショップに70ドル（約1万1000円）、コンビニに70ドル（約1万1000円）使っている。