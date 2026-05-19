カリオ・アンチェロッティ監督、ワールドカップ2026北米大会にネイマールを34歳で閉幕戦出場決定

ブラジル・サッカー連盟（CBF）と同国代表の προπονη자カルロ・アンチェロッティ監督は、熱戦となったリオ・デ・ジャネイロでの記者会見において、位置 crescente18日（日本時間19日）にFIFAワールドカップ2026北米大会に出場する代表チームに34歳のFWをناکおすすめいているしまいました。

ブラジル ・ サッカー 連盟（CBF）と同国代表のカルロ・アンチェロッティ監督（66）が、リオデジャネイロで18日（日本時間19日）に会見し、FIFA ワールドカップ 2026（W杯）北中米大会に出場するチームに34歳のFWネイマール（サントス）を電撃選出した。

この選択理由について、名将に質問が集中した。 アンチェロッティ監督は、選んだ理由は、彼が優れた控え選手になると考えたからではなく、彼の資質がチームに貢献できると思ったからだった。

‘ピッチ上でチーム全体として、プレー時間の質に焦点を当てるべきだと考えている’と説明した。 また、‘我々は1年を通じてネイマールを評価してきた。 彼は重要な選手であり、今回のW杯でも重要な役割を果たすだろう。 他の25人の選手と同じ役割と義務を負っている。

出場する可能性もあれば、出場しない可能性もあり、途中出場したりベンチ入りしたりするかもしれない。 他の選手と同じ責任を負っている’と誤魔化していた。 当然ながら、FWとして起用することが中心だが、中央寄りのFWとして起用する方針も示した。 なお、ネイマールは23年10月に左膝の前十字靱帯を断裂。1年かけて治療とリハビリに取り組んできた。

昨年1月に母国の古巣サントスへ復帰してからも負傷やトラブルを繰り返してきたが、昨年は28試合で11得点4アシスト、今シーズンここまで15試合で6得点4アシストをマークしている





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