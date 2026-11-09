カランダガンG2連覇とゴリアット有馬記念目標：グラファール師の日本遠征計画

フランスのフランシス・グラファール調教師が、管理馬のカランダガンのタイトル防衛と、ゴリアットの有馬記念G1制覇を狙う日本遠征プランを明らかにした。

フランスの調教師、 フランシス・グラファール 氏が9日、地元の競馬専門メディア「 エキディア 」のインタビューに対し、管理馬の今後の国際的な出走計画を明かした。

グラファール師は、昨年のジャパンC（JC）制覇を果たした功労馬「カランダガン」が、今季もタイトル防衛のために日本の舞台へ戻ってくると語った。

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また、同師が管理するG1競走勝利馬「ゴリアット」についても、日本の重賞レース、特に有馬記念への出走権獲得を最大の目標としていることを示唆している。

グラファール師の日本遠征戦略とカランダガンの役割

グラファール師は、カランダガンが今季も日本の競馬界において重要な役割を果たすために戻ってくると断言した。

同馬は昨シーズン、日本での活躍が目覚ましく、フランス調教馬としては過去20年ぶりのジャパンC制覇という快挙を成し遂げている。

この実績を踏まえ、師はカランダガンの今季の首要任務を「タイトルの防衛」と位置付けている。

具体的には、カランダガンがジャパンCでタイトルを防衛するために、日本のコースに適応しながら最終形態へと仕上げられる予定だ。

師は、この遠征計画が順調に進行すれば、日本の競馬文化とコース特性をより深く理解する絶好の機会となると考えている。

ゴリアットの有馬記念G1制覇への確固たる意志

もう一台の注目馬であるゴリアットについて、グラファール師は明確な意向を示した。

同師は「ゴリアットはここ（有馬記念）を目標にしています」と述べ、G1競走への参戦を本気で狙っていることを強調した。

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ゴリアットが有馬記念を主要な目標としている背景には、同馬が右回りのコースでより高いパフォーマンスを発揮するという特長がある。

師は、ゴリアットが右回りで走るときの方が、はるかに良いレースを展開できることが過去の実績から分かっていると説明している。

ジャパンCから日本に滞在し、有馬記念へとつなぐスケジュールは、師にとって現実的な目標であり、戦略的な配置となっている。

計画が順調に進めば、ゴリアットは1ヶ月の間、日本に滞在して調整を進める予定だ。

ゴリアットの詳細な戦績と今年度のコンディション

ゴリアットの今年度のコンディションは、昨年の終盤の活躍を基盤として構築されている。

昨年は、12月に香港で行われた香港ヴァーズで3着となってシーズンを終えており、その後の休息を経て今年に挑んでいる。

今年2月にはカタールで行われたG2アミールトロフィーで始動し、日本馬ディープモンスターに2着と惜敗したものの、好調さを示した。

5月には地元のG2シャンティイ大賞を制覇し、欧州でのレースを順調に進めた。

その後、英国で行われたハードウィックSでは3着に終わったが、続くキングジョージ6世＆クイーンエリザベスSでも5着と健闘した。

そして9月、ドイツで行われたG1オイロパ賞において、通算3度目のG1制覇を達成している。

過去3年のG1優勝履歴と有馬記念への期待

ゴリアットのG1勝利履歴には、明確な成長曲線がうかがえる。

2024年にはキングジョージ6世＆クイーンエリザベスSで優勝し、欧州の頂点を極めていた。

2025年にはバーデン大賞で勝利を収め、さらなる実力をつけ続けている。

そして今年9月のオイロパ賞での勝利は、同馬が国際的な舞台で安定した成績を収めていることを証明している。

この豊富なG1勝利経験は、12月27日に中山競馬場で開催される芝2500メートルの有馬記念G1において、大きな強みとなる。

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特に、右回りのコースでの強さを武器に、日本馬や他の外国馬との激しい争いを制する可能性が高まっている。

有馬記念G1の日程と中山競馬場の条件

有馬記念G1は、12月27日に中山競馬場で開催され、競馬ファンの間で大きな注目を集めている。

このレースは芝2500メートルの長距離戦であり、持久力と俊敏性が求められる高度な技術が問われる。

ゴリアットにとって、この距離は自身の得意とする条件に合致しており、優勝争いの有力候補となる。

中山競馬場の右回りのコースは、ゴリアットが過去のレースで確信を持っている条件の一つだ。

グラファール師は、ゴリアットが1ヶ月日本に滞在することで、コース慣れや気候適応を徹底させると明言している。

この長期滞在プランは、単なる移動ではなく、競走馬としての最佳状態を引き出すための重要な調整期間となる。

外国調教馬の日本での戦い方と将来展望

フランシス・グラファール師のこのプランは、外国調教馬が日本競馬で成功するための新たなモデルを示している。

昨年のカランダガンのジャパンC制覇は、外国調教馬にとって20年ぶりの快挙であり、大きな衝撃を与えた。

今回、師は再びカランダガンをタイトル防衛の盾とし、ゴリアットを新たな切り札として日本へ送り込む。

この二頭の連携は、日本の競馬界にとって刺激的な展開であり、ファンをワクワクさせる内容となっている。

ゴリアットの有馬記念出走は、そのパフォーマンス次第で、来年以降の国際競馬界における評価をさらに高めることになりそうだ。

師の言葉通り、計画が順調に進めば、日本滞在期間中のトレーニングが、12月のビッグレースでの勝利に直結するだろう。

エキディアの報道によると、この計画はすでに具体的なスケジュールが組まれており、実行段階に入っている。

今後、カランダガンのジャパンCへの出走と、ゴリアットの中間テストとなるレースの結果が、有馬記念への道筋を明確にする。

日本競馬ファンは、フランシス・グラファール師が率いるフランス勢の活躍を、高い関心を持って見守ることになる。