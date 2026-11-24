カランダガンの調教師は、キングジョージやオンブズマンなど欧州の強豪馬に敗れたことを恥じる必要はないと指摘。昨年よりコースへの適応力が向上し、カランダガンが2400メートルでオンブズマンを凌駕する可能性があると考え、勝利への自信を述べた。

私は今年も十分にいいパフォーマンスを見せていると思います。 非常に強い馬たちに負けたということです。 カルパナは非常にいい牝馬ですし、キングジョージでは素晴らしかった。 オンブズマンは2000メートルにおける欧州最強馬です。

こうした馬たちに負けたことを恥じる必要はありません。 －昨年と比べて、成長を感じる部分は この場所を知っていますから、すぐにコースを理解しましたね。 到着してからの数日間も、昨年ほど不安そうではありませんでした。 すぐに以前の感覚を取り戻しました。

Also read Xeon W-2400プロセッサーを搭載したハイエンドワークステーション「DAIV FW」シリーズ発売 - 週刊アスキー

これは昨年と比べて、大きな強みになると思います。 私たちの馬はすでに2400メートルを走っていますが、オンブズマンはまだ走っていません。 私たちはカランダガンがこの距離をこなせることを知っています。 オンブズマンにとっては、そこが疑問点になると思います。

ただもちろん、強力なライバルであることに変わりはありません。 －ロベル助手は昨年おみくじを引いて大吉だった。 今年も引いたか－昨年の同じ時期に、同厩舎で凱旋門賞を勝ったダリズについて質問した際、カランダガンの方が強いと言っていた。 ダリズは凱旋門賞を連覇したが、その思いは変わらないか我々は仕事において1年を通して常に200％です。

Advertisement

ここでも、アスコットでも、日本でも変わりません。 カランダガンに乗る時は、常に200％でなければなりません。 ですから、ここにいるからといって、フランスや英国にいる時以上にプレッシャーを感じることはありません。 仕事は本当に厳密に、細心の注意を払って行わなければなりません。

非常に頭が良く、強いハートを持ち、勝負師の魂を持った馬です。 とてもおとなしく、リラックスしていることもありますが、今回は日本に到着して、自分がレースモードに入っていることを分かっています。 ですから、振る舞いも違っています。 よりアグレッシブになっています。 ストレスを感じているわけではなく、アスリートのような状態です。