カラフィオーリ、イタリア代表の若手チームでリーダーシップ発揮へ

アーセナルのリッカルド・カラフィオーリがフランス戦を前に、イタリア代表での成長と若手選手たちへの影響について語った。マンチニ監督体制下での自信の高まりと、怪我人の多いフランス代表に対する警戒感を明かす。

アーセナル所属のDF リッカルド・カラフィオーリ は、木曜日にサン・シーロで開催される フランス代表 との ネーションズリーグ の一戦を前に、 イタリア代表 における自身の役割の変化を認めた。24歳のカラフィオーリは、チームに若手が多数在籍する中で自分が年長組の一人になりつつあると感じており、ピッチ上での行動を通じてチームを鼓舞し、リーダーシップを発揮しようとしている。

若手集団の中での責任感とリーダーシップ

カラフィオーリは記者会見で、このチームには若い選手が多いことから、以前よりも少し年上になったように感じ始めていると語った。イタリア代表での経験は比較的浅いものの、どの試合でもチームを鼓舞し、言葉だけでなくピッチ上の行動を通じてリーダーになろうとする姿勢を示している。これは、ロベルト・マンチーニ監督率いるイタリア代表において存在感を増している証拠である。

Also read 【まるも亜希子の「寄り道日和」】世界とつながる「RITSUMEIKAN GLOBAL WEEK 2026」に参加してきました

当初はセンターバックとして起用されていたカラフィオーリだが、アーセナルがプレミアリーグを制したシーズンには左サイドバックを定位置とした。ポジションの変容は彼の適応力と柔軟性を示しており、国際大会においてもその多様性がイタリア代表の戦術的選択肢を広げている。マンチーニ監督の下で、彼はチーム内での立場が変わりつつあることを認めながら、自分ができることに集中している。

マンチーニ体制初戦の苦難とその後の回復

イタリア代表は、ロベルト・マンチーニ監督の復帰初戦となるベルギー戦でホームに0-2と敗れ、惨憺たるスタートを切った。しかし、その後はトルコに対して2連勝を果たし、先月にはスタッド・ド・フランスで行われたフランス戦では1-1の引き分けという健闘を見せた。この結果は、チームが徐々にマンチーニ監督の取り組みに順応しつつあることを示唆している。

Advertisement

カラフィオーリは、大きな変化や監督の取り組みの成果が見えるには早すぎると指摘しながらも、良い結果を得られることが間違いなく助けになると強調した。それによって自信が少し増し、明日の重要な試合でも好材料が自信を深める助けになるだろうと分析している。ただ、まだ取り組むべきことがたくさんあるのも理解しており、油断しない姿勢を保っている。

怪我人の多いフランス代表への警戒とサリバとの再対決

フランス代表はキリアン・エンバペが筋肉の負傷を抱えて欠場する可能性がある。すでに欠場者には、カラフィオーリのアーセナルでのチームメイトであるウィリアム・サリバのほか、ウスマン・デンベレ、マルクス・テュラム、オーレリアン・チュアメニ、ジュール・クンデが名を連ねている。怪我人が多く出ている状況にもかかわらず、カラフィオーリは依然としてフランス代表を危険な相手だと強調し、油断していない。

特に、アーセナルで共にプレーするサリバとの再対決を望んでいる点は注目に値する。同じクラブで日々切磋琢磨してきた相手との対戦は、単なる国際親善以上の意味を持つ。フランスでの試合は厳しかったものの、胸を張って帰ることが重要であり、それを達成できたことは次の試合への自信につながっている。明日はホームで、スタジアムは満員になる見込みだ。

ホームゲームでの自信と今後の展望

サン・シーロでのホームゲームは、イタリア代表にとって精神的な支えとなるだろう。満員の観客の前でプレーすることは、チームの士気を高め、さらなる自信を深める助けになる。カラフィオーリは、こうした好材料がすべて自信を深める助けになると述べている。しかし、まだ取り組むべきことがたくさんあることも認識しており、完璧主義ではなく、着実な改善を追求する姿勢を示している。

Advertisement

イタリア代表の今後に向けて、マンチーニ監督の下でのチームビルディングは進行中だ。若手選手たちが経験を積み、年長組のリーダーシップによって団結力が強まるにつれて、チームのポテンシャルはさらに高まると期待されている。カラフィオーリのような多様なポジションに対応できる選手の存在は、戦術的な柔軟性を確保する上で不可欠である。明日のフランス戦は、そのプロセスにおける重要なマイルストーンとなる。