カラフィオリが語るアーセナルでの挑戦とCL決勝への決意

アーセナルのイタリア人DFカラフィオリが、22年ぶりのリーグ制覇、プレミアリーグへの適応、そしてチャンピオンズリーグ決勝への意気込みを語る。チームワークとクラブの忍耐が成功の鍵だった。

最高の瞬間は、ボーンマス対マンチェスター・シティ戦の終了のホイッスルが鳴った瞬間でした。 スタッフも選手も全員が喜びに爆発しました。 私たちは皆、一丸となって互いの成功を祈り合いました。

心が軽くなるのを感じました。 タイトル獲得から22年が経っていました。 街を歩くと、ファンや人々にとってこれがどれほど重要なのかを実感しました。 アルテタ監督の下でイングランドのサッカーに急速に馴染んだことについて、カラフィオリは次のように付け加えました。

「シーズン序盤、アルテタ監督と話した時、彼がどれほど私を信頼してくれているかを実感しました。 それは当然のことではなかったし、私自身も期待していませんでした。 私は自分の居心地の良い場所から抜け出すためにここに来ました。 適応するのは簡単ではありませんでした。

このリーグは複雑だからです。 だが、多くのイタリアの若者たちにはここを勧めるでしょう。 」カラフィオリは、チームワークの要因をクラブの忍耐強い長期体制と綿密なワークロード管理だと指摘します。 北ロンドンのクラブは2019年にアルテタを招聘。

今年タイトルを獲得するまで何度も準優勝に終わりました。 カラフィオリはセリエAとプレミアリーグの根本的違いについてこう語ります。

「イタリアでは結果を出せない監督に時間を与えることはほとんどありません。 アーセナルにこれほど素晴らしいチームワークがあるのは、アルテタ監督と、辛抱強く支えたクラブのおかげです。 私も同じ。1クラブで2シーズン過ごしたのは初めてで、加入時は疲労を感じて『ここではプレーできない』と思いました。 違いは週ごとのスケジュールとワークロードです。

年間60試合を戦うため、トレーニングは回復中心で、常にベストな状態で試合に臨むことが求められます。 これはメンタリティの問題です。 」かつてローマで期待されたこの選手は、土曜にブダペストで行われるチャンピオンズリーグ決勝でイタリア代表として唯一出場します。 フランス強豪PSGとの頂上決戦を前にカラフィオリは語りました。

「W杯出場を逃した今年、私はイタリアの誇りを胸にトロフィーを勝ち取りたい。 昔、親友のニコロ・チェザローニとプレイステーションでチャンピオンズリーグの決勝をプレイしていました。 彼もスタジアムに来ます。 今は冷静です。

飛行機に乗ってからどうなるか見てみましょう。 こういうチャンスは一生に一度。 絶対に掴まなければなりません。 」カラフィオリは、2023年夏にボローニャからアーセナルに移籍しました。

移籍当初は適応に苦しみましたが、アルテタ監督の信頼とチームメイトのサポートにより、次第に主力に定着しました。 彼の守備と攻撃のバランスはプレミアリーグで高く評価され、今やアーセナルの重要な戦力です。 ボローニャでは堅実なプレーで注目を集めましたが、プレミアリーグの速さと強度は想像以上だったと語ります。 特に、週の半分以上を回復に当てるトレーニング方法はイタリアとはまったく異なり、最初は戸惑ったそうです。

しかし、そのおかげで試合で最高のパフォーマンスを発揮できるようになりました。 アーセナルのチームワークは、彼にとって特別なものです。 練習から試合まで、全員が助け合い、高いモチベーションを保っています。 この結束力が、22年ぶりのタイトル獲得につながったと感じています。

チャンピオンズリーグ決勝では、PSGの強力な攻撃陣を相手に、カラフィオリの守備力が試されます。 彼は、イタリア代表としての誇りと、幼い頃から夢見たビッグイヤーを掲げる決意を新たにしています。 地元イタリアでは、彼の活躍に大きな期待が寄せられています。 カラフィオリは、この舞台に立つために多くの犠牲を払ってきました。

家族や友人、そしてこれまで支えてくれたすべての人に感謝したいと語ります。 試合当日は、彼の親友であるチェザローニもブダペストのスタジアムに駆けつける予定です。 二人は子供の頃、仮想の決勝戦を何度も戦いましたが、今度は現実のものとなります。 カラフィオリは、このチャンスを逃さず、歴史に名を刻むつもりです。

アーセナルファンも、彼の活躍を心待ちにしています。 北ロンドンのクラブは、ヨーロッパの頂点に立つため、全員が一丸となっています。 カラフィオリの物語は、努力と信念が実を結ぶことを示しています。 彼の今後の成長にも、ますます目が離せません





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