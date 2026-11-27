法で規制されている爬虫（はちゅう）類の希少種の密輸が後を絶たない。一部は事件化し、大人が高校生をタイへ渡航させ、インドホシガメなどの「買い出し」をさせていたケ…

法で規制されている爬虫（はちゅう）類の希少種の密輸が後を絶たない。 一部は事件化し、大人が高校生をタイへ渡航させ、インドホシガメなどの「買い出し」をさせていたケースもあった。 捜査ではこうした生物が高値で取引される実態も明らかに。

鳴き声も出さず、小さいうちは運搬が容易な点も相次ぐ密輸の背景とみられる。 密輸は生態系に計り知れない影響を与える可能性があり、環境保護団体は「水際対策の強化に加え、消費者も意識を高めてほしい」と呼びかける。 5月、関西国際空港の検査場で、税関職員がタイから到着した飛行機に積み込まれていたスーツケースに目を留めた。 中からは見つかったのは、湿った段ボールに包まれたインドホシガメ3匹などだった。 甲羅に星のような模様があるのが特徴のインドホシガメは、ワシントン条約で国際希少野生動植物種に指定され、国際取引が禁止されている。

Advertisement

大阪府警生活環境課は10月、関税法違反容疑で57歳と26歳の男2人に加え、17歳の男子高校生を逮捕した。 同課によると、3人が知り合ったきっかけはSNS。 男2人から依頼を受けた男子高校生が費用を負担してもらってタイに渡航し、密輸する生物を調達していた。