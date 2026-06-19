カプコン『プラグマタ』世界累計200万本突破！父の日記念イベントで明かされた開発秘話と絆の物語

全世界で200万本を突破したカプコンの完全新作SFアクション『プラグマタ』。父の日に合わせた特別イベントが上野で開催され、開発陣とキャストが登壇。役作りの裏側や新コスチュームの追加など、作品への深い愛が詰まったレポートをお届けします。

カプコン が贈る完全新作のSFアクションアドベンチャー、 プラグマタ が世界的に大きな成功を収めました。6月18日に東京・上野のesports Style UENOにて開催されたライブ配信イベント、 プラグマタ 大ヒット記念！

父の日スペシャルイベントは、今年4月の発売からわずか16日間で全世界販売本数が200万本を突破したという驚異的な快挙を祝うとともに、熱心なユーザーへの感謝を伝える特別な場となりました。 イベントには、プロデューサーの大山直人氏、ディレクターの趙容煕氏に加え、物語の主人公であるヒューを演じた声優の田中美央さんと、アンドロイドの少女ディアナを演じた東山奈央さんが登壇し、開発の裏側からキャラクターへの深い想いまでを語り合いました。

特に、SNS上でユーザーからヒューとディアナの関係性が親子のように見えるという声が数多く寄せられていたことから、あえて父の日に合わせたイベント企画となった点に、運営側のユーザーへの寄り添い方と深い配慮が感じられました。 月面世界を舞台に地球への帰還を目指すという孤独な旅路の中で、次第に絆を深めていく二人の関係性は、単なるゲームの物語を超えて、多くのプレイヤーの心に家族愛のような温かい感情を呼び起こしたようです。 本作の開発は2019年から始まり、数度の発売延期を経て2026年4月にようやく日の目を見ることとなりました。

ディレクターの趙氏は、発売当日まで開発メンバー全員が大きな不安を抱えていたことを告白し、新規IPとして成功させることの困難さを振り返りました。 しかし、結果として200万本という大ヒットに至った要因について、大山プロデューサーはキャラクターの重要性を強調しました。 完全新作であるからこそ、物語の入り口となるヒューとディアナという二人のキャラクター性に強い惹き付けられる力があったことが、ユーザーの関心を引く最大の要因となったと分析しています。

また、TPSというシューティング要素にハッキングパズルという独自の遊びを融合させた点も、新しい体験を求めるユーザーに刺さったと考えられます。 イベントでは開発初期から発売までの歩みをコミカルに描いた秘蔵映像も公開され、開発陣の苦労と情熱が、笑いと感動を交えて伝えられました。 特にアイデアの発想源に関するエピソードなど、開発の舞台裏にある人間味あふれるエピソードが披露され、会場と視聴者の心を掴みました。 声優陣によるトークセッションでは、役作りに懸ける並々ならぬ情熱が明かされました。

ヒュー役の田中美央さんは、月面施設に一人取り残されたという究極の孤独感を表現するため、実際に筑波宇宙センターを訪れるという徹底したアプローチを取りました。 宇宙ステーションの再現施設を見学し、実際に設備に触れることで、想像だけではない実感を伴った演技を追求したというエピソードに、開発陣も驚きを隠せない様子でした。 一方、ディアナ役の東山奈央さんは、アンドロイドでありながら子供らしい純真さを表現するという難しい課題に直面しました。

特に、あざとくなりすぎず、自然な子供らしさを出すことに苦心し、初回収録では時間が大幅に押してしまうほどの試行錯誤があったといいます。 開発チーム内には、キャラクターが過度に可愛らしくなりすぎてユーザーに不快感を与えないようチェックする、あざとディアナ警察と呼ばれる冗談交じりの体制まであったというエピソードは、カプコンの品質へのこだわりを象徴しています。 また、個別収録が基本となるゲーム業界において、二人の掛け合いを重視して合同収録を行ったことで、演技面でも本当の親子のような信頼関係が築かれたことが語られました。

イベントのハイライトの一つとなった朗読劇では、ディアナがヒューに父の日とは何かを尋ねるという、心温まるオリジナルストーリーが披露されました。 日頃の感謝を伝える日であるというヒューの説明に対し、ありがとうの気持ちなら毎日伝えればいいのにと不思議がるディアナの純粋な反応は、二人の絶妙な距離感と深い絆を凝縮した内容となっており、多くの視聴者の涙を誘いました。 さらに、体験版のスケッチブックにのみ登場していた落書きスーツが本編に追加配信されるというサプライズ発表もあり、会場は大きな歓声に包まれました。

実際にこのスーツを着用して行われた実機プレイでは、東山さんがレーザー攻撃を回避するトレーニングミッションを見事にクリアし、田中さんもスラスターを駆使した足場の移動ミッションに挑戦するなど、声優陣がゲームの世界に没入する姿が見られました。 これにより、プレイヤーが体験する緊張感と達成感がリアルタイムで共有され、作品の魅力が改めて提示されました。 イベントの締めくくりには、エンディングテーマであるMemories Are Youを歌うアーティストの由薫さんによるビデオメッセージが上映されました。

楽曲に込められた切なさと温かさ、そしてキャラクターたちへの深い愛情が語られ、新しく公開されたミュージックビデオでは、ゲームプレイでは見ることができない特別なアングルから二人の旅路が描かれました。 映像を見た東山さんが涙ながらにディアナへの思いを語る姿は、演者にとってもこの作品がいかに特別な存在であるかを物語っていました。 大山プロデューサーは、今後もユーザーやファンの期待を超えられるよう、プラグマタをさらに進化させていきたいという強い決意を表明しました。

世界的なヒットという結果に甘んじることなく、キャラクターの絆を深め、物語を拡張し続ける姿勢は、今後のアップデートや展開への期待をより一層高めるものでした。 父の日というコンセプトを通じて、ヒューとディアナ、そして開発者とユーザーの絆がより強固に結ばれた、記憶に残るスペシャルイベントとなりました





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