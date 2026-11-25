阪神からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指してきた佐藤輝明内野手（27）が24日（日本時間25日）、カブスと6年総額1億2000万ドル（約192億円）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

阪神からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指してきた 佐藤輝明 内野手（27）が24日（日本時間25日）、 カブス と6年総額1億2000万ドル（約192億円）で契約合意したことが分かった。

複数の米メディアが報じた。 阪神への譲渡金は1987万5000ドル（約31億8000万円）となる見込み。 今後は健康診断などを経て、正式契約への手続きとなる。 カブスは前日23日（同24日）にも、今季オリオールズで10勝を挙げた左腕トレバー・ロジャーズ投手（29）と5年1億2000万ドル（約192億円）で契約合意したと報じられた。

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わずか2日間で、補強ポイントの一つだった先発投手と強打の野手の獲得に成功。 計2億4000万ドル（約384億円）という大型補強をまとめた。 カブスの地元紙シカゴ・サンタイムズ電子版はこの日、「カブスがブラック・フライデーより早く2億4000万ドルの大型投資」とのタイトルで、2人の実績などを紹介した。

「市場に出ていたトップクラスのFA2人に巨額の資金を投じ、『カブスは金を使わない』という批判的な見方を打ち破った。 先発ローテーションのトップ投手と打線の中軸を補強し、世界一に輝いたチーム（ブルワーズ）との差を縮めるべく、動き始めた」と評価した。

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「Black Friday（ブラックフライデー）」とは、アメリカの感謝祭（11月の第4木曜日）翌日の金曜日。 この日に、小売店などで大規模な安売りが実施される。 今年は27日（同28日）。 感謝祭はアメリカの祝日でもあり、その前から週末にかけて、まとめて休暇を取る家庭も多い。

佐藤の交渉は、労使協定が失効する米東部時間12月1日午後11時59分（同2日午後1時59分）が期限だった。 ポスティングによる移籍交渉は期限ギリギリまで行われることが多いが、佐藤の場合は1週間を残し決着した。 この日は、西武から同制度を利用した平良海馬投手（27）もブルージェイズと5年総額8000万ドル（約128億円）で契約合意と報じられるなど、大型連休を前に契約ラッシュとなった。