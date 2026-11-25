阪神からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指してきた佐藤輝明内野手（27）が24日（日本時間25日）、カブスと6年総額1億2000万ドル（約192億円）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

阪神から ポスティング システムでのメジャー移籍を目指してきた 佐藤輝明 内野手（27）が24日（日本時間25日）、 カブス と6年総額1億2000万ドル（約192億円）で契約合意したことが分かった。

複数の米メディアが報じた。 日本人野手では、22年オフにオリックスから移籍したレッドソックス吉田正尚外野手（33）の5年9000万ドル（約144億円）を抜き、大リーグ移籍時の日本人野手最高額となる。 日本人選手の最高額は、13年オフに楽天からヤンキースに移籍した田中将大投手（38＝巨人）の7年1億5500万ドル（約248億円）。

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＜2＞鈴木誠也（広島→カブス）5年（22～26年）8500万ドル（約136億円）＜5＞村上宗隆（ヤクルト→ホワイトソックス）2年（26～27年）3400万ドル（約54億4000万円） 今後は健康診断などを経て、正式契約への手続きとなる。 現時点で契約の詳細は不明だが、年平均だと2000万ドル（約32億円）。 カ軍の今季開幕時ロースターだと、チーム4位の高年俸に相当する。 今季チーム3位は今永昇太投手（33）の2002万5000ドル（約32億円）、オフにFAとなった鈴木誠也外野手（33）は1900万ドル（約30億4000万円）で4位タイだった。

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佐藤の本職の三塁には、今季2度目のゴールドグラブ賞に輝いた名手ブレグマンが在籍。 その一方で、今季外野の両翼を守った鈴木、イアン・ハップはFAとなっており、佐藤は両翼で起用される可能性が高い。