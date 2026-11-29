カブスからFAとなった今永昇太投手（33）がレンジャーズと合意したと28日、米スポーツ専門局ESPNのジェシー・ロ

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者によると契約期間は3年。 メジャー3年目の今季は32試合に登板し、チームトップの11勝（10敗）を挙げ、防御率3・77を記録。3シーズンで2度、170イニング以上に登板するなど先発投手として安定した成績を残している。

ただ、今季の被本塁打35本はナ・リーグワースト2位で被本塁打率の高さの課題も残し、パドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS、3回戦制）は登板機会がなくPSではマウンドに立つことができなかった。 11月11日（日本時間12日）、今永の代理人を務めるオクタゴン社の長谷川嘉宣アジア統括本部長はネバダ州ラスベガスで開催されたGM会議会場で「あそこまで実績を作った選手ですので、興味を持つ球団は一定程度あります」と手応えを口に。 今永本人も11月14日に横浜市内で開催されたイベントに出席した際「まだ僕は全盛期は来ていないと思っている」としたうえで「伸びしろを感じてもらって、一緒に成長できるように、改善点を見つけ出してくれるようなチームに行きたい」と話していた。

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今永は昨シーズン終了後、球団側が3年総額5700万ドル（当時、約87億円）の契約延長の権利を行使せず、今永側も年俸1500万ドル（当時、約22億9000万円）の単年契約を結ぶ選択権を行使しなかった。 その後、球団側がFA選手に規定額で1年契約を求めるクオリファイングオファー（QO）を提示。 今永が受諾し、規定額の2202万5000ドル（当時、約33億7000万円）でカブス残留が決まった。