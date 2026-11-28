シカゴ・カブスが佐藤輝明、伊藤大海、ライアン・ヤーブローとの契約を発表。MLB市場で日本人選手の人気が高まり、ビジネス面での付加価値も重視される中、交渉の高速化が進んでいる。

カブスが27日（日本時間28日）、 佐藤輝明 内野手（27）と先発左腕トレバー・ロジャーズ（29＝オリオールズFA）との契約を正式に発表しただけでなく、日本ハムからメジャー移籍を目指した 伊藤大海 投手（29）と契約合意し、さらにはヤンキースからFAとなっていた救援左腕ライアン・ヤーブロー（34）とも1年契約で合意した。

◆MLBスピード交渉の背景 わずか1週間前の22日、サイ・ヤング賞左腕スクバルのメッツ移籍が明らかになって以来、FA市場は一気に慌ただしく動いた。 日本人関連では、佐藤輝明、平良海馬に続き、高橋光成、伊藤大海の移籍先が決定。

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「ロックアウト」突入が確実視される12月1日が交渉期限とされる「ポスティング組」がスピード決着した裏には、代理人の手腕に加え、各球団のビジネス面での思惑も見え隠れする。 大谷翔平、山本由伸らトップ選手の実績に加え、今季の村上宗隆、岡本和真らの活躍で、あらためて日本人選手が「トレンド」として認識された感は強い。 とりわけ、球宴にも出場した村上の獲得に二の足を踏んだ大砲不足の数球団に対しては、地元ファンから批判の声が相次いだ。 その一方で、各球団は日本人選手に付随する「付加価値」にも目を向けるようになった。