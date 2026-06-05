カブス、逆転サヨナラ勝ちで連敗ストップ PCAがヒーローインタビューでファンへの感謝語る

カブスがアスレチックスに7-6で逆転サヨナラ勝ち。連敗を3で止め、クローアームストロングがサヨナラ打を放った。試合後のインタビューで彼はチームメイトとファンへの感謝を述べ、失策からの切り替えも語った。

シカゴ・ カブス は現地時間4日（日本時間5日）、本拠地リグレー・フィールドで行われたオークランド・アスレチックスとの一戦で、9回裏に3点差を逆転し、7-6でサヨナラ勝ちを収めた。 これで連敗を3でストップし、チームに再び勢いをもたらした。

試合を決めたのは、ピート・クローアームストロング外野手（24）。 通称「PCA」として知られる若き外野手は、この日、ランニング本塁打を許す痛い失策を犯しながらも、その後の打席で見事なサヨナラ打を放ち、ヒーローとなった。 試合後のヒーローインタビューで、彼はチームメイトへの感謝と、苦しい時期を支えてくれたファンへの思いを語った。

カブスはこの試合、先発投手が序盤から制球に苦しみ、アスレチックス打線に主導権を握られた。4回までに4点を先制され、さらに6回にはクローアームストロングが中堅の守備で打球を見失い、ランニング本塁打を許すなど、守備の乱れも重なった。7回終了時点で3-6と3点差を付けられ、敗色ムードが漂った。 しかし、カブス打線は9回に粘りを見せる。 先頭の代打マイルズ・ストローが四球で出塁し、続くダンズビー・スワンソンが中前打で無死一、二塁。 その後、クリストファー・モレルが二ゴロで二塁封殺となるも、一塁はセーフ。

続くマイク・ブッシュの二ゴロの間に三塁走者が生還し、1点差。 さらに代打の鈴木誠也が左前打で二死一、二塁とし、スワンソンが中前適時打で同点に追い付く。 なおも二、三塁のチャンスで、クローアームストロングが右前へサヨナラ打を放ち、劇的な幕切れとなった。 インタビューでクローアームストロングは「あのイニングをつないでくれた仲間たちに、本当に感謝していた。

（9回に）3点差を追いつくというのは大きなことだし、それこそがこのチームの底力だと思っている。 （好機を演出した）誠也、マイク（ブッシュ）…あれこそがまさに僕たちの実力なんだ」とコメント。 また、ランニング本塁打を許した守備について「あれは無力感を味わったよ。 球場にいる全員の中で、自分だけがボールを見失っているような気分だった。

どうしようもないことだったし、受け入れなければならないけど、その後の打席に切り替えて集中できたのは良かった」と振り返った。 そしてファンへの感謝も忘れなかった。

「僕がメジャーに昇格して以来ずっと、彼らはどんな時もともに歩んでくれた。 どんな時も。 彼らは、僕たち選手と同じように粘り強く耐えてくれている。 ここ数週間、彼らには明らかに忍耐が必要な状況だったけど……世界最高のファンです。

だから、僕たちは常に背後に彼らの支えを感じているよ」と熱い思いを語った。 カブスはこの勝利で貯金を2とし、地区首位争いにも踏みとどまった。 チームはまだ課題を抱えているが、この逆転勝利は大きな自信となるだろう。 次戦は5日（同6日）に同じアスレチックスと対戦する。

クローアームストロングの一打が、チームに新たな息吹を吹き込んだことは間違いない。 なお、この試合の勝ち投手は9回を無失点で抑えたヘクター・ネリスが記録した。 カブスブルペンはこの日、6回以降を無失点でつなぎ、逆転の流れを作った。 特にネリスは2回を投げて被安打1、奪三振2の好投で、今季6勝目を挙げた。

クローアームストロングは打撃でも3安打をマークし、攻守両面での成長を見せている。 今後のカブスにとって、彼の存在はますます重要になりそうだ





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