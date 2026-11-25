阪神からカブスへ移籍合意した佐藤輝の起用法や球団の期待について、現地記者が分析する。外野手兼DHとしての活躍や、打線の中軸を担う可能性、そしてメジャー適応の課題と展望を紹介する。

24日（日本時間25日）にカブスとの契約合意が報じられた阪神・ 佐藤輝 。 新天地でどんな役割を担い、球団は何を期待しているのか。 球団を取材する番記者が獲得の狙いや起用法、来季の展望を本紙に語った。

（取材・杉浦大介通信員） 佐藤輝は当面、外野手兼DHとして起用される可能性が高い。 FAの鈴木とハップが移籍すると仮定すれば、カブスにとって必要な補強である。 NPBで右翼を守った経験があるなら、メジャーでも対応できるだろう。 内野陣は現状埋まっているが、今後のトレード次第では三塁を守る可能性もある。

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複数のポジションで起用できる点も魅力だ。 佐藤輝は鈴木に代わる戦力であり、打順は主に3番を打つと予想する。 鈴木より5歳若い点も大きい。 特に左打席からの長打力はナ・リーグ中地区の優勝争いで武器になる。

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パイレーツの本拠地は右翼フェンスまでの距離が短く、レッズの本拠地も本塁打が出やすい球場だからだ。 唯一の懸念はメジャーの平均球速がNPBより約3マイル（約4.8キロ）速いこと。 三振の多さが課題になるかもしれない。 ただ、今季ホワイトソックスで1年目に活躍した村上よりもコンタクト能力が高いとされる点は心強い。

メジャーへの適応が進めば、打線の中軸を担う存在になれると期待している。 （マーキー・スポーツネットワークカブス担当）