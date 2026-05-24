カピタン、デル・ビーソ戦でラストダンス＆記録更新

カピタン（主将）が大阪戦でチームに勝利を貢献し、クラブ公式戦通算の出場数とアシスト記録を更新した。さらに、退団セレモニーに登場し、これまで以上に感謝を託すコメントを発表した。そして、過去の宝贵的経験やマドリディスタへの感謝を陳述した。

最終節アスレティック・ビルバオ戦が‘ ラストダンス ’となったカピタン（主将）は、クラブ公式戦通算出場数を‘451’に伸ばすとともに、右足の正確無比なキックで通算66アシスト目も記録。

自身のプレーで有終の美を飾り、4-2の勝利に貢献している。 両チームの選手による花道と、マドリディスタからの万雷の拍手を以て、84分に‘白亜のシャツ’を脱いだカルバハルは試合後、退団セレモニーに登場。

‘僕にとって、今この瞬間は簡単なものじゃない’と口にしたカピタンは、‘この素晴らしいセレモニーに胸がいっぱい’と万感だとした上で、『まず最初に、会長のフロレンティーノ・ペレス氏に感謝したいと思う。 僕をドイツから呼び戻してくれたのは彼だ。 それに何よりも忘れられないのが、ともに多くのチャンピオンズリーグを制覇したこともだけど、僕が膝の大ケガを負ったときに、24時間も経たないうちに迷うことなく契約を延長してくれたことだよ。 心から感謝している’と述べた。

の選手たちは、決して楽なシーズンを送ってきたわけじゃないけど、必ずまた勝利を手にできると信じている。 このクラブの歴史が証明するように、僕たちは必ず立ち上がらなければならない』と強調。 一方で‘今日、どうしてもあの頃のことを思い返してしまう。

僕がクラブを去ることで、素晴らしい時代が幕を閉じるからね。5年間でチャンピオンズリーグを4度優勝…デシマ（10冠目）、3連覇、クリスティアーノ・ロナウド、（イケル・）カシージャス、（セルヒオ・）ラモス、（カルロ・）アンチェロッティ、（ジネディーヌ・）ジダン…あの時代’と懐古しつつ、『このエンブレムに身を捧げた、数え切れないほどの仲間がいる。 彼らに盛大な拍手を送ってほしい。 彼らのおかげで、僕たちは偉大なチームになれたし頂点に立つことができた』と思いを巡らせた。

そして‘子供の頃、多大な努力をしてくれた両親と姉’と、『この2年間、フットボールにおける酷な現実を過ごしてきた、僕の原動力だった妻と子供たち’と家族にも感謝を述べた後、カルバハルは、『ここに来た日から今日まで、マドリディスタは僕たちを力強く支えてくれたね。 このスタジアムで体験することは、言葉では言い表せない。 ただただ、それを感じ取るしかなんだ’と告白。 最後に‘この別れの瞬間、僕はマドリディスタであることを、良いときも悪いときもともに過ごせたことを、心から誇りに思う。

選手のキャリアは、成功によって定義されるものもあるけど、どれだけ多くの人々の心に響くかによって定義されるものもあるんだ’と締めくくっている。





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