カビの生えた食品を誤って食べてしまったらどうなるのか、一部にカビが生えていた場合はそこを切り取れば問題なく食べられるのかといった疑問について、教育系YouTubeチャンネルのTED-Edが解説しています。

クモノスカビはパンに付着したあと、菌糸を根のように発達させてパンの奥深くまで広がっていきます。 変色している箇所以外にも菌糸が広がっている可能性があるため、変色部分を取り除くだけでは安全とは言えません。

このため、食品安全の専門家はカビの生えた食品は丸ごと捨てるように推奨しています。 また、カビの生えた食品を熱することで、高温でカビの本体を死滅させることはできますが、胞子は生き残って休眠状態を保つことができる場合があります。 カビの種類はさまざまなため、寒さで死滅するカビもある一方で、氷点下の温度でも生き残るカビもあります。 ただし、寒さは一般的に成長を遅らせるため、野菜や果物を冷やして保存することで長持ちさせることができます。

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カビには有害なものから有益なものまでさまざまな種類があり、古くなった食品に生えるいわゆる腐敗カビは、ほとんどが無害なものです。 また、食品が変色したとしてもカビの影響とは限らないため、食品ごとの見分け方を理解しておく必要があります。 カビを摂取することでアレルギー反応を引き起こす場合や、大量に摂取することでおう吐や下痢を引き起こす場合はありますが、ほとんどの人にとって誤ってカビの映えたものを一口食べたとしても、すぐに深刻な病気になることはありません。