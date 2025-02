カネカとGakken、小学生向け学習まんがで海洋汚染問題解決へ

カネカとGakkenは、プラスチック汚染問題の解決に貢献する Green Planet® をテーマにした、小学生向け学習まんが「SDGsのひみつ⑭ 海の豊かさを守ろう」を共同制作しました。

株式会社カネカ(本社:東京都港区、社長:藤井 一彦)は、株式会社Gakken(本社:東京都品川区、社長:南條 達也、以下Gakken)とカネカ生分解性バイオポリマー Green Planet ®(以下、 Green Planet )を題材に、小学生向け学習まんが「SDGsのひみつ⑭ 海の豊かさを守ろう」を共同で制作しました。 Green Planet は、石油資源に依存せず、環境にやさしいソリューションを提供したいという思いを原点に当社が開発した100%バイオマス由来の生分解性バイオポリマーです。土壌中のみならず海水中でも容易にCO2と水に生分解される特長を持っているため、プラスチックによる 海洋汚染 問題の解決に貢献することが可能です。 本書はSDGs14の目標に関し、未来を担う子どもたちにSDGs貢献の重要性を伝えるとともに、 Green Planet の開発や取り組みを紹介することで、海洋資源の保全と持続可能な利用について理解を深めてもらうことを目的に制作しました。 当社では、プラスチック汚染の 環境問題 解決に貢献するGreen

Planetを題材とした、独自の環境教育プログラムの提供を行っております。今後もGreen Planetを通じて、プラスチックによる海洋汚染問題や、二酸化炭素削減など、様々な環境問題の解決に取り組むとともに、教育という観点からも児童が環境問題に対して意識を高め、サステナブルな生活を主体的に送るきっかけを生み出してまいります。





Green Planet 海洋汚染 Sdgs 環境教育 プラスチック問題

