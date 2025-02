カニエ・ウェスト、反ユダヤ主義Tシャツ販売でShopifyからストア削除

カニエ・ウェストの反ユダヤ主義的な行動が再び問題になっています。彼は自身のウェブサイトでハゲワシの記号がプリントされたTシャツを販売し、Shopifyは彼のストアを閉鎖しました。Shopifyは、ウェスト氏のストアが「本物の商取引を行っておらず、Shopify社の規約に違反した」として削除したと発表しました。

カニエ・ウェスト( Kanye West )は、自身のウェブサイトで、ハゲワシの記号がプリントされたTシャツを販売するなど、ユダヤ人に対する反感を示す動きを続けている。これにより、Shopifyはウェスト氏のストアを閉鎖した。Shopifyから削除された理由として、ウェスト氏のストアが「本物の商取引を行っておらず、Shopify社の規約に違反した」というものだ。Shopify側は、ウェスト氏が具体的にどの規約に違反したのかについては明らかにしなかったが、NBCなどの海外メディアは、Shopifyの「危険性があり、不適切、または攻撃的でみなされる製品または活動は制限する」という項目に違反したのではないかと推測している。\名誉毀損防止同盟(ADL)は、ハゲワシ記号がヒトラーがナチス・ドイツで主要なシンボルとして採用したものであり、現在でも反ユダヤ主義や白人至上主義を標榜する団体にとって脅威であり、恐怖を与えるシンボルであると指摘している。さらに、Tシャツに付けられた「HH-01」というラベルは、「Heil

Hitler(ヒトラー万歳)」を意味する暗号であると指摘している。これは、ウェスト氏がナチス・ドイツの宣伝戦略を彷彿とさせるような反ユダヤ主義的なメッセージを意図的に発信している可能性を示唆している。\Shopifyは、ウェスト氏が販売したTシャツが反ユダヤ主義的な表現を含むことを明確に認識していた可能性がある。Shopifyは、過去にも、プラットフォーム上で差別的なコンテンツや行為を禁止している。今回の出来事により、ウェスト氏の反ユダヤ主義的な行為が再度注目を集め、SNS上でも激しい議論が巻き起こっている。





