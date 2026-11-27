【11月28日 AFP】カナダのマーク・カーニー政権は、今週議会に提出された米国のピート・フックストラ駐カナダ大使の追放を求める30万筆近い署名を集めた請願書に対し、来年1月までに回答する必要がある

【11月28日 AFP】カナダのマーク・カーニー政権は、今週議会に提出された米国のピート・フックストラ駐カナダ大使の追放を求める30万筆近い署名を集めた請願書に対し、来年1月までに回答する必要がある。

米国とカナダは依然として貿易戦争のさなかにある。 カーニー氏とドナルド・トランプ米大統領は共に、交渉が進展していると楽観的な見方を示しているが、8月に同様の交渉が決裂する数日前にも同じような発言をしていた。25日に下院に請願書を提出した緑の党のエリザベス・メイ議員は、フックストラ氏を「最も外交官らしくない外交官」と評した。

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メイ氏は、フックストラ氏が「カナダ国民に対し繰り返し暴言を吐き、侮辱してきた」と指摘。28万人を超えるカナダ国民が政府に対し、「同氏を正式にペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）に指定し、国内で外交官として活動する権利を取り消すよう求めた」と強調した。 フックストラ氏は着任後、ロナルド・レーガン元米大統領の言葉を引用して自由貿易の利点を説き、米国の関税政策を批判した広告をめぐり、オンタリオ州当局者に罵詈雑言（ばりぞうごん）を浴びせたと報じられている。