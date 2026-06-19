カナダのＪ・デービッドがＷ杯で初得点、６―０大勝

カナダのＦＩＦＡランク３０位で開催国のカナダが５６位のカタールに６―０で大勝し、Ｗ杯で初白星を手にした。自国バンクーバーでの試合なこともあり、スタンドは赤一色。圧倒的ホームの雰囲気の中、エースのＪ・デービッドが大爆発した。

ＦＩＦＡランク３０位 で 開催国のカナダ が５６位の カタール に６―０で大勝し、Ｗ杯で 初白星 を手にした。 自国バンクーバー での試合なこともあり、 スタンド は 赤一色 。 圧倒的ホームの雰囲気 の中、 エースのＪ・デービッド が 大爆発 した。

前半１６分に自身のシュートのこぼれ球から先制点が生まれると、同２９分に味方のパスが相手に当たり大きく跳ね上がったボールを右足でダイレクトシュート。 ネットに力強く突き刺さり、Ｗ杯での初得点を手にした。 ここで勢いは止まらず、前半終了間際には味方のヘディングシュートからのこぼれ球に詰め、懸命に伸ばした右足で追加点を押し込んだ。 さらに５―０の後半アディショナルタイム２分には３点目を獲得した。

今大会のハットトリックはアルゼンチンのＦＷメッシに続いて２人目。 主力ＭＦコネが後半１１分に負傷交代して会場が騒然とする中、エースが６発大勝に導いた。 Ｊ・デービッドは長年カナダのエースとして活躍し、代表通算４２得点は歴代最多。 フランス１部リールの４シーズンで７１得点を奪うなど活躍し、今季からイタリアの名門ユベントスに加入したが、リーグ戦６得点のみと実力を発揮出来ず。 今大会の初戦も不発に終わったが、悩めるエースが本領を発揮した





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