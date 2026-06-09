カナダ王室造幣局が鋳造したFIFA承認の公式コイン

カナダ王室造幣局が鋳造したFIFA承認の公式コインは、世界屈指の技術と生産量を誇る「カナダ王室造幣局」によって鋳造され、開催国カナダから発行されるものです。

カナダ王室造幣局 が鋳造した FIFA承認の公式コイン は、世界屈指の技術と生産量を誇る「 カナダ王室造幣局 」によって鋳造され、開催国カナダから発行されるものです。 優勝トロフィー を堂々と刻印した、公式コインとして史上最大級となる重さ約156gの大型貨幣をはじめ、3カ国共催による史上空前の規模となる大会をシンボリックに表現した貨幣、公式エンブレムやグラフィックを設計した カラー銀貨 など、5種類4商品をラインアップします。

歓喜の優勝トロフィーを刻印！ 史上最大級約156gの大型貨幣は、重さ約156g、直径約60mmの同公式コイン史上最大級の大型貨幣です。 中央に堂々と刻印された「Celebration」をテーマに歓喜を象徴する優勝トロフィー、背景にはスタジアムで熱狂する観客をドラマチックに描いています。 また発行枚数は世界限定175枚(国内70枚)という希少性の高さも注目を集めています。200カナダドル貨幣は、国境や文化を超えてサッカーが人々を一つにするという大会テーマ「We All Play Together」が一枚に表現されています。

ピッチで躍動する3人の選手を背景に描かれた北米大陸とサッカーボールのモチーフ、国内、メキシコ、カナダの共催による48カ国が参加する史上最大規模の大会の広がりを想起させます。 銀貨は、大会公式エンブレムと開催都市の多様性や熱狂を表現した鮮やかな色彩の公式グラフィックをポップでモダンに設計した「We Are 26」と、ボールが勢いよくゴールネットを揺らす瞬間を壮大な構図と緻密な描写で表現した「Winning Goal」の2種セットとなります。 鋳造を手がけるのは、金と銀の精錬所も有し、世界有数の生産量と高品位を誇る「カナダ王室造幣局」。

収集用コインや流通貨幣などの製造技術は、世界屈指の評価を受けています。 予約販売期間は2026年6月15日から7月3日までです。 期間内でも限定数に達した時点で終了となります





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