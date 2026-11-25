バルセロナに期限移籍中のカトヴィッチがスペイン4部で試合中に骨折などの重傷を負い、約4カ月の離脱が見込まれる。これにより、シュトゥットガルト側は昨夏の合意に基づく350万ユーロの買い取り義務を果たせない可能性が高い。カトヴィッチはバルセロナ・アトレティックで守備的MFの定位置を固めていたが、今季9試合に出場したのみでトップチームへの昇格は叶わなかった。

』紙が報じた。 同紙によると、19歳の カトヴィッチ は今夏までに完全移籍の条件となる出場試合数または出場時間に達することができない。 カトヴィッチ は土曜日、スペイン4部で行われたエスパニョールのリザーブチーム戦に バルセロナ のセカンドチームの一員として出場し、腓骨を骨折した。

約4カ月の離脱が見込まれる。 さらに、脛腓靱帯も損傷した。 バルセロナは水曜日、カトヴィッチが必要な手術をすでに受けたと発表した。 これにより、カトヴィッチと2029年まで契約を結ぶシュトゥットガルトは、両クラブが昨夏に取り決めた買い取り義務に伴う350万ユーロを得られない見込みだ。

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カトヴィッチはシュトゥットガルトでは、それ以前にドイツ3部で戦うセカンドチームでのみプレーしていた。 セバスティアン・ヘーネス監督率いるトップチームでは数回、試合のメンバーに入ったものの、出場機会はなかった。 カトヴィッチは今季、ここまでバルセロナ・アトレティックで公式戦9試合に出場。9月の初先発では、いきなり2枚目のイエローカードで退場となった。 それでも、バルセロナの元ブラジル人選手、ジュリアーノ・ベレッチ監督が率いるチームで、守備的MFの定位置をつかんでいた。