11月27日は「即席カレーの日」。これに合わせて日清のカップヌードルX公式公式アカウントが「お待たせしました。こちら、やけくそカレーになります」と平べったい白…

11月27日は「即席カレーの日」。 これに合わせて日清のカップヌードルX公式アカウントが「お待たせしました。 こちら、やけくそカレーになります」と平べったい白い皿の右側に白いご飯、左側にカップヌードルカレー味と見られる麺を盛り合わせた画像を添付して公開した。

Xユーザーはすぐさま反応し、公開から3時間あまりで50万以上も表示され、「いいね」は1万3千超ついてトレンド入りした。

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「えええ・・・」 「ハァ❓ハァ❓」 こうした驚きの声があがる一方で、 「やってみたいがカロリー高そう〜w」 「美味そう」 「絶対うまい 最高」 といった好意的な反応が多い。 「私の得意料理に名前がついてました」 「たまに やる‼️」 とすでに実食していることを明かすユーザーもいた。 で、イザ編集部員が実際につくって、食べてみた感想。 【味】当たり前の話しですが、カップヌードル・カレーはいつもと同じ味。