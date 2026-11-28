お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（42）が27日放送のSBSラジオ「週刊！しゃべレーザー」（金曜後11・

カズレーザーは「ネットの回線が止まっちゃって。 クレジットカードの引き落としに不備があったみたいな感じで」と打ち明けた。 生活費の銀行口座を分けて保有していたが「分けてたやつの1個を本当に、ずっともう忘れてて。

そこからネット回線（の料金を）引き落とされているのとか忘れていて」と言い、「3カ月ぐらい（引き落としが）止まっていたのかな。 で（回線が）止まっちゃって」と続けた。

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「こんな時期だからさ、止まったから超こええじゃん」とカズレーザー。 回線の会社に「どうなっていますか」と問い合わせると、「クレジットカードの方が」と返された。