Pinkoi最大25%OFFの豪華セット、人気No.1「CROZ Vanguard」に、人気のレンズやフィルターカードを同梱。12/25まで送料無料でお届け|div class='figure-center' style='width:536px;…

台湾発・アジア最大級のグローバル通販サイト「Pinkoi」は、2026年12月25日（金）までの期間限定で、Pinkoiの「Paper Shoot（ペーパーシュート）」公式ショップにて、最大25%OFF＋送料無料のクリスマス限定大特価セット販売開始いたします。

セットには本体に加え、魚眼・スターなどのエフェクトレンズ、フィルターカード、ストラップなどを同梱しました。 単品で揃えるより最大約23,000円ほどお得で、届いた日から撮影を楽しめます。 クリスマスのギフトラッピング仕様でお届けするため、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもおすすめです。

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「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：1,200万点以上、ショップ数：50,000店以上 ＊審査制）のグローバル通販サイトです。 お客様と世界のデザイナーを繋ぎ、デザインの国境をなくすことをコンセプトとした「越境ECサイト」として、世界各地のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。 台湾、香港、中国、タイ、韓国、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で680万人以上、発送実績は168の地域にのぼります。