カシムラから、耳を塞がずに音楽再生や通話ができる骨伝導方式のワイヤレスイヤホン「BL-147 骨伝導 ワイヤレス ステレオイヤホン DG」が新発売。価格はオープン・想定売価は4280円で販売開始は12月4日より。

同製品は骨伝導方式・開放型を採用したウェアラブルイヤホンで、周囲の音を遮らずに音楽再生や通話が可能になっている。 ランニングや通勤、在宅ワークなど、周囲の状況を把握しながら使いたいシーンが想定されている。

骨の振動で音を再生する方式のため、装着時の圧迫感が少なく、長時間の装着でも耳への負担が抑えられるとしている。 形状は左右一体型のネックバンドタイプで、装着時の安定性が高く、運動時にもズレにくいとしている。 バッテリーは約2時間の充電で、最大約10時間の連続音楽再生に対応する。 本体ボタンで音量操作や再生停止ができ、スマートフォンを取り出さずに操作できる。

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防水性能はいかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けないIPX5相当となっている。 無線方式はBluetooth 6.0で、無線距離は10m以内。 対応プロファイルはA2DP、AVRCP、HFP、SPPで、対応コーデックはAACとSBC。 再生周波数帯域は20Hz-20KHz、ドライバーユニットは⌀17 × 11mm、インピーダンスは8Ω。