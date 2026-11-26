カザフスタンのトカエフ大統領はロシアを訪問しプーチン大統領と会談。ロシア企業のカザフスタン市場での事業拡大を歓迎し、AI分野での協力強化に合意。ズベルバンクが新AIモデルやヒューマノイドロボットを披露した。

- カザフスタン のトカエフ大統領は２６日、 ロシア 最大級の 人工知能 （ＡＩ）会議「ＡＩジャーニー」に合わせて訪れたモスクワでプーチン大統領と会談し、 ロシア 企業の カザフスタン 市場での事業拡大を歓迎する姿勢を示した。

中央アジア諸国は欧米との関係を維持しているほか、中国とも地理的・経済的につながりが深いため、多くのロシア企業が制約を受けることなく事業を展開している。 ロシアとカザフスタンのＡＩ分野での協力強化や、旧ソ連構成国であるカザフスタンにおけるロシア企業の存在感拡大は、こうした流れをさらに加速させる可能性がある。 トカエフ氏はプーチン氏との会談で「ロシア企業がわれわれの市場で成功を収めていることをうれしく思う。 包括的な支援を提供する用意がある」と述べた。

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またロシアのＩＴ大手ヤンデックスがカザフスタン最大の雇用主であることを紹介し、多数のＡＩ関連起業家や政府関係者を率いてロシアを訪問したことを明らかにした。 会議では、ロシア最大手銀行ズベルバンクが生成ＡＩモデル「ギガチャット」および動画生成モデル「カンディンスキー」の新版を発表したほか、ＡＩ搭載の新型ヒューマノイドロボット「グリン」をトカエフ氏とプーチン氏に披露した。