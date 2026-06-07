カカロニの栗谷がフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」に出演

お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷がフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」に出演し、事務所からの指示に反発しながら人気アイドルを撃破する波乱を巻き起こした。

お笑いコンビ「 カカロニ 」の栗谷（36）が7日に放送された フジテレビ 「 千鳥の鬼レンチャン 」に出演した。 事務所からの「禁断の指示」を明かしつつ、ガチンコ勝負で人気アイドルを撃破する波乱を巻き起こした。

勝負前に栗谷は「言われたよ事務所に」と切り出して、マネジャーから「Snow Manには勝たないでください」と、まさかのお願いをされたことを告白した。 さらに「俺が勝ったら、この先…毎分視聴率が落ちてくから」と事務所側が放送への影響を極端に懸念していたことを暴露した。 この事務所の指示に対して、栗谷は「関係ねぇから! 」と、真っ向から拒否し、ガチンコ勝負を宣言した。

結果は栗谷が見事な一発獲りを披露して深澤に完勝。 勝利の瞬間、栗谷は感情を爆発させて雄たけびを上げたが、スタジオは一転して静まり返り、微妙な空気に。 この異様な雰囲気を感じ取った栗谷は「おい! なんでこんな静かになった…おい!

」と困惑しつつ「関係ねぇから! これは勝負の世界だからな! 」と、自分に言い聞かせるように叫んだ。 潔く負けを認めた深澤に対し、実況からは「さあ栗谷さん。

番組からSnow Manが消えました」と改めて事実が伝えられた。 冷静さを取り戻した栗谷は「マジで…大丈夫ですか…? 」と、スタッフたちを見渡して苦笑いを浮かべた





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