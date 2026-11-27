カオゼロの期間限定イベント連合作戦では、共有カードやプリセットデッキを活用した協力プレイが特徴。フレンド招待やSNSでのマッチングに加え、3分以上のマッチ待ちや相手退出時にはAIパティーが代替参加し、初心者にも優しい難易度で遊べる仕組みとなっている。

のギミックが組み込まれていて，戦闘ではそれぞれが自分と同じ属性の敵を攻撃し，道中で手に入る「共有カード」や「共有戦術」を活用することが 協力プレイ のコツとなっている。 なお， BETA版 ゆえか，開催は期間限定になるとのこと。

このとき戦闘員のステータスとして反映されるのは，戦闘員のレベル，パートナー，潜在力，記憶の欠片，エゴ発現状況などだ。 要するにカオス探索の開始時と同様だが，所持している戦闘員をある程度使える状態にしてくれる機能連合作戦で注目すべきは，全戦闘員にプリセットデッキが用意されていることだ。 これは変更できず，連合作戦開始時は全員がこのプリセットでスタートすることになる。 戦闘員さえ持っていれば，装備がなくても，セーブデータを作っていなくても遊べるわけで，このあたりはかなりライト寄りである。

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メニュー左下に用意されている「コード生成」のボタンを押せば部屋が作られ，招待コードが生成される。 そのコードを相手に伝え，相手が「コード入力」で入力すればマッチングは完了となる。 フレンドと遊ぶ場合や，各SNSなどを利用してマッチング相手を募るなら，この方法が最も確実だろう。 ランダムマッチングで気になったのが，長時間マッチしなかった場合や，もし相手が途中で退出してしまった場合はどうなるのか，という点だ。