オーレック、タイ東部にサービス拠点「OREC Green Lab Thailand」を開設

オーレックがタイ東部のチャンタブリに新サービス拠点を設置。アフターサービスや技術講習を通じて、現地農業向け草刈機のサポートを強化します。

オーレックは、タイ東部 チャンタブリ 県泰昌市に新たなサービス拠点「 OREC Green Lab Thailand 」を開設しました。今回の拠点は、アフターサービスやスペアパーツ供給、機械 メンテナンス 、実演、技術講習を行うことが目的です。現場で即時に対応できる体制を整え、オーレック製品の利用者により安心感を提供します。

拠点の具体的な役割と機能

「OREC Green Lab Thailand」は、地域農業者や農業パートナーと直接交流し、現場の課題とニーズを把握する場ともなります。拠点では、オーレックの草刈機をはじめ、乗用タイプから歩行タイプまで幅広い製品を実演し、ユーザーに最適な機種を提案します。サービス拠点としての機能に加え、作業環境に対する理解を深めることで、今後の製品改良に生かす方針です。

Also read 『マインクラフト』新スナップショットで、エンダードラゴンの挙動が“約8年前”に戻る。あの突進も復活、RTAでおなじみ“ワンターンキル”は封印か

オーレック製品のタイ市場での活用現状

現在、タイの果樹園や農地でオーレックの草刈機が主に雑草管理に利用されています。乗用タイプから歩行タイプまで幅広いラインナップがあり、現地の農業環境や作業条件に応じて選択されてきました。拠点設立により、機械のサポート体制が充実し、ユーザーは機械の性能やメンテナンス方法を直接学べるようになります。

Advertisement

今後の展開と地域貢献への期待

オーレックは、拠点で得られた声やニーズを基に、製品やサービスの改善を進めていく方針です。パートナー企業と協力し、タイ市場におけるオーレック製品の認知度向上を図るとともに、サービス体制のさらなる充実を目指します。これにより、地域農業の発展に貢献し、同時にタイにおける事業基盤を拡充することが期待されています。