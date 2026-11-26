漫才師のオール巨人（75）が26日、Xを更新。車にまつわるアクシデントについてつづった。巨人は免許証交付の手続きのため訪れた警察署での出来事について書き出し、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

巨人は免許証交付の手続きのため訪れた警察署での出来事について書き出し、「駐車場に車を止めると横に高齢者マークの車が来ましてあら～ドア開ける時に当てられるんと違うかなと思ったら案の定..

『ゴンッ！ 』と当てられました」と被害を報告。

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「僕が乗って行ったのは嫁さんの車でしたがもちろん降りて行って『おっちゃんドア当たったよ』って言ったら…『えっ！ そうでしたか』…まぁほとんど傷も無くて『気を付けないとアカンで』で終わりましたが…」と不問に付したことを明かした。 その流れで「今年の夏 淡路島の駐車場で僕の車のドアが隣の車に『コンっ』と当たって…僕が当てたんではなく後ろに乗っていた友達が当てたんですが 本当に見えないほどの傷が付き…」と同乗者の不注意による接触事故についても言及。