第50回日本アカデミー賞の話題賞投票がニッポン放送のページで始まりました。2027年1月31日まで受付が行われ、作品部門と俳優部門で最多票数を競います。投票者からは抽選で映画館招待券がプレゼントされます。

「 オールナイトニッポン 」リスナーが選ぶ「 日本アカデミー賞 話題賞 」投票スタート 2027年3月12日に授賞式が開催される「第50回 日本アカデミー賞 」の「 話題賞 」の投票受付がスタートした。

ニッポン放送「オールナイトニッポン」のホームページ内の特設ページで、2027年1月31日まで投票を受け付ける。

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「話題賞」は、1980年の第3回日本アカデミー賞から設けられた賞で、「オールナイトニッポン」のリスナーが、その年に最も話題を集めたと思う作品・俳優に投票。 日本アカデミー賞の全部門の中で、一般の映画ファンの投票によって選出される唯一の賞となっている。