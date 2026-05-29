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オールシーズンの寝袋と夜光のライト、TITAN MANIAの箸と腹筋ベルト

生活 News

オールシーズンの寝袋と夜光のライト、TITAN MANIAの箸と腹筋ベルト
寝袋夜光のライトTITAN MANIA
📆5/29/2026 10:17 PM
📰ExciteJapan
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オールシーズンの寝袋と夜光のライト、TITAN MANIAの箸と腹筋ベルトがリリースされました。寝袋は4in1の多機能で、230Tの防水性を備えています。夜光のライトはLEDの懐中電灯で、ディジタルで電気量を表示し、軍用の最強のランプで、3000000ルーメンを超える超高輝度を実現しています。TITAN MANIAの箸はチタン製で、19cmの軽量で頑丈なものです。腹筋ベルトはジェルシート不要で6種類のモードがあり、3つのコントローラーで19段階の強度を調節できます。

寝袋の夏用と冬用の両方に対応した、オールシーズンの寝袋がリリースされました。 この寝袋は、4in1の多機能で、230Tの防水性を備えています。 重量は1Kgから1.4Kgまで、コンパクトで軽量です。

また、中綿の快適温度は-5℃から-15℃まで、保温性が高く、丸洗い可能です。 収納パック付きで、キャンプやアウトドア、コンパクトな登山や車中泊にも適しています。 また、防災用や避難用にも使用できます。 ブルーの色で、1KGのサイズが用意されています。

この寝袋は、2024年の最新の強化版で、夜光のライトを搭載しています。 LEDの懐中電灯はディジタルで電気量を表示し、軍用の最強のランプで、3000000ルーメンを超える超高輝度を実現しています。 明るいペンライトと超強力なハンディライトは、5モードでズーム調整が可能です。 Type-CのUSB充電式で、ハンドライトは軽量小型で電池式です。

フラッシュライトは防水で防災用に使用できます。 また、夜釣り用やキャンプ、アウトドア、地震や停電対策にも使用できます。 TITAN MANIA(チタンマニア)の箸はチタン製で、19cmの軽量で頑丈なものです。 角のある箸は、小さい短いもので、純チタンで1膳の滑り止めが付いています。

直火の調理器具はキャンプやソロキャンプ、アウトドア用品やキャンプ用品にも適しています。 EMSの腹筋ベルトは、ジェルシート不要で6種類のモードがあり、3つのコントローラーで19段階の強度を調節できます。 腹筋マシンは筋トレに適しており、二つ腕ベルト付きで、腹筋トレーニングにも使用できます。 足や腕にも対応し、筋トレ器具はUSB充電で液晶表示が可能です。

延長ベルトが追加され、筋肉刺激が高く、男女兼用で、日本語の取扱説明書が付属しています。 ブルーの色で、靴下はメンズのくるぶし用で、10足セットの夏用ソックスが用意されています。 カラフルなソックスは吸汗防臭で、綿で24-27cmのサイズがあります。 靴下はおしゃれでスポーツ的なくつしたソックスで、メンズの男性用ビジネス用クルーソックスにも適しています。

くつ下は通気性が高く、吸汗速乾で、リブ柄のデザインが凝っています。10足セットの6種類の色が用意されています

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寝袋 夜光のライト TITAN MANIA 腹筋ベルト

 

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