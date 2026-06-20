オーラスがLutron HomeWorks Platinum Dealerに認定され、建築家向け体験ツアーを開始

オーラス株式会社がLutron HomeWorks Platinum Dealerに認定され、建築家向け体験ツアーを開始。オーラスは照明制御、シェーディング、ホームシアター、オーディオ、ホームオートメーションを統合した住宅空間の設計・施工・調整・アフターサポートまでを一貫して提供してきた実績が評価され、このたび日本初となる「Lutron HomeWorks Platinum Dealer」に認定されました。

オーラス 株式会社がLutron HomeWorks Platinum Dealerに認定され、 建築家向け体験ツアー を開始。 オーラス は照明制御、シェーディング、ホームシアター、オーディオ、ホームオートメーションを統合した住宅空間の設計・施工・調整・アフターサポートまでを一貫して提供してきた実績が評価され、このたび日本初となる「Lutron HomeWorks Platinum Dealer」に認定されました。

オーラスは、2026年6月に六本木AXISビル3階に開設した「AURAS Residential Experience Center（AREC）」において、建築家、設計事務所、インテリアデザイナー、ハウスメーカー、工務店を対象とした完全予約制の体験ツアーを2026年7月10日より開始いたします。 ARECは、単なる製品展示を目的としたショールームではなく、光・映像・音響・シェーディングが融合した住空間を体験できるレジデンシャル・エクスペリエンスセンターです。

建築家・設計事務所向け体験ツアーを開始光や自然光制御、映像、音響が一体となった住空間を実際に体験いただくことで、図面やカタログだけでは伝わらない空間の価値をご体感いただけます。 施設名：AURAS Residential Experience Center（AREC





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オーラス Lutron Homeworks Platinum Dealer 建築家向け体験ツアー AURAS Residential Experience Center

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