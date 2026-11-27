大型アップデート「Ashlands」は今冬配信予定で、倒された骨が地形にあわせて転がる物理挙動や、防具を引きはがせる重装備スケルトンなどの新要素が導入されます。

『Windrose / ウィンドローズ』は、海賊の黄金時代を舞台にしたオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。 プレイヤーは船長として仲間を集め、広大な海と島々を自由に行き来しながら、拠点建築やダンジョン探索、接舷戦を含む海戦に挑みます。

今冬配信予定の大型アップデート「Ashlands」では、これまでにも船のカスタマイズ機能の刷新や重ね着・防具の染色、新たな建築パーツなどが予告されており、第6弾となる開発ブログでは陸上戦と海戦における新たな敵の仕様が明かされました。 新バイオーム「Ashlands（灰の地）」では、上陸後の第一歩から島に慣れた頃に待ち受ける試練まで探索体験そのものが練り直されており、財宝を狙って送り込まれた「イギリス兵」や厄介な能力を持つ「スケルトン」がプレイヤーの前に立ちはだかります。

Advertisement

最後まで持ち場を守ろうとするイギリス兵に対し、スケルトンの中には倒されてバラバラになっても、自力で骨を組み直して復活する個体が存在します。 さらに、バラバラになった骨が落ちた先の地形に合わせて転がる物理挙動も取り入れられており、階段の上で倒せば骨が一段ずつ跳ねながら遠くまで転がっていく様子も確認できます。 また、重い防具で身を固めた重装備タイプのスケルトンも登場します。 このタイプは体幹を崩すことで、防具を掴んで引きはがすアクションが可能です。