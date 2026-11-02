オープンエイト イオン東北にAI動画編集「Video BRAIN」提供開始

オープンエイトはイオン東北に対し、AIを活用したビジネス動画編集クラウドサービス「Video BRAIN」の提供を開始しました。小売業界の人手不足克服と生産性向上を目指す両社の連携が始まります。

株式会社 オープンエイト は、 イオン東北 株式会社に対し、AIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」の提供を開始しました。 オープンエイト の本社は東京都千代田区に位置し、高松雄康代表取締役社長兼CEOが率いています。一方、 イオン東北 は秋田県秋田市を本社とし、西垣幸則代表取締役社長が業務を指揮しています。この新たなサービス連携により、両社は 小売業 界が直面する大きな課題に対して、テクノロジーを活用した解決策を実践していくことになります。

小売業界の人手不足と生産性向上の必要性

現在、小売業界では深刻な人手不足が進んでおり、限られた人的資源をいかに有効に活用するかが共通の経営課題となっています。店舗と本社双方の生産性を高めることは、業界全体の持続可能な成長にとって不可欠な要素です。これらの課題に対する解決策として、デジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上への取り組みが強く求められています。両社の提携は、このような現代のビジネス環境における緊急性の高いニーズに応えるものとなっています。

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Video BRAINによるデジタル支援の具体像

提供される「Video BRAIN」は、AIビジネス動画編集クラウドとして設計されており、企業の動画制作プロセスを革新することを目的としています。動画コンテンツの作成は、マーケティングや社内コミュニケーションにおいて重要な役割を果たしますが、従来は専門的な技能や時間がかかる作業でした。AIの力を借りることで、このハードルを下げ、より多くの企業が効果的な動画を活用できるようになります。オープンエイトは、このツールを通じて情報の生成と活用を支援する取り組みを加速させています。

AI SaaSと独自基盤による包括的サポート

オープンエイトは、単一のツールだけでなく、包括的なデジタル支援環境を提供しています。これには、AIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」、AIナレッジマネジメント「Open BRAIN」、そしてAXマネジメントプラットフォーム「8AI Studio」などで構成される「AI SaaS」が含まれます。これらの製品群は、企業における情報の生成、活用、流通を多角的に支援するために設計されています。さらに、ビジネスコンテキストを体系化し、最大限に活用するための独自基盤「Open8 AI Data Cloud」も提供されます。この基盤により、企業はデータを単なる情報ではなく、戦略的な資産として扱うことが可能になります。

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この技術的な基盤は、小売業界のような複雑な業務環境において、情報の流れをスムーズにし、意思決定の質を高めることを目指しています。店舗現場で得られる生の声を、本社での戦略立案に迅速に反映させるような仕組みを構築することが期待されます。オープンエイトのソリューションは、単なるツールの提供にとどまらず、企業のビジネスプロセスそのものを変革する可能性を秘めています。

今回のイオン東北へのサービス開始は、オープンエイトのAI SaaSソリューションが実社会のビジネス課題に対してどのような価値を生み出すかを示す重要な事例となります。小売業界のデジタル変革を推進する上で、このような具体的な成功例は他の企業にとっても大きな示唆を与えるでしょう。両社の連携が、より効率的で生産性の高い小売ビジネスのモデルケースとなることを期待しています。