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オープンワールド狩猟ゲー『Way of the Hunter 2』PS5パケ版が発売！愛犬とともに広大な大自然でハンティング
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マルチプレイにも対応。
9月に早期アクセスを抜け、正式版となった本作。 Game*Sparkでは犬と触れ合うことにフィーチャーしたプレイレポート記事と、猟友会会長に話を聞いた特集記事を掲載中です。
購入を検討している方は、あわせてご覧ください。 北米では、ヘラジカやエルク、クマ、バイソンなどの大型動物に加え、小型の野生動物や鳥類も追跡。 アフリカでは、カバやバッファロー、ライオン、ナイルワニなどと対峙します。 それぞれの土地ならではの狩りに挑めます。
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狩りには、頼れる猟犬を相棒として連れていくことができます。 猟犬は動物の痕跡を探し、血痕をたどり、負傷した獲物を追跡。 運動や訓練を続けることで学習し、成長していく相棒とともに、広大な荒野での狩りに挑みましょう。 改良された銃弾カメラにより、放った一射を詳しく分析できます。
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