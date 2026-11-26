マルチプレイにも対応。

9月に早期アクセスを抜け、正式版となった本作。 Game*Sparkでは犬と触れ合うことにフィーチャーしたプレイレポート記事と、猟友会会長に話を聞いた特集記事を掲載中です。

購入を検討している方は、あわせてご覧ください。 北米では、ヘラジカやエルク、クマ、バイソンなどの大型動物に加え、小型の野生動物や鳥類も追跡。 アフリカでは、カバやバッファロー、ライオン、ナイルワニなどと対峙します。 それぞれの土地ならではの狩りに挑めます。

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狩りには、頼れる猟犬を相棒として連れていくことができます。 猟犬は動物の痕跡を探し、血痕をたどり、負傷した獲物を追跡。 運動や訓練を続けることで学習し、成長していく相棒とともに、広大な荒野での狩りに挑みましょう。 改良された銃弾カメラにより、放った一射を詳しく分析できます。