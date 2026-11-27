創設から今年で20年目を迎える名門オービックシーガルズをメインスポンサーとして支えてきた大手SIerのオービックが、プロ選手人数制限違反などの規程違反を理由にスポンサー契約の即時解除を発表し、日本アメフト界に衝撃が走っている。

社会人 アメリカンフットボール 界に激震が走った。 今季創設された日本最上位の Xリーグ プレミアで首位を走りながら、プロ契約選手の人数制限違反などで10月に出場辞退していた オービックシーガルズ のメインスポンサー、システムインテグレーター大手のオービックが27日、チームとの契約終了を発表した。2003年から支えてきたが、諸問題に怒り心頭だったといい、この日付で直ちに解約を解除。

日本選手権ライスボウルの優勝8回、Xリーグ制覇9回ともに歴代最多を誇る名門が見放され、日本アメフト界にとっても最悪の事態に発展した。

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「当社がメインスポンサーを務めてきましたアメリカンフットボールチーム『オービックシーガルズ』（運営法人：株式会社OFC）においては、既に公表、報道等のとおり、一般社団法人日本社会人アメリカンフットボール協会の規程に関する事案が発生し、当社も2026年9月14日付でお知らせを公表いたしました」「その結果、現在の状況ではスポンサー契約の目的を達することは困難と判断せざるを得ないものとして、当社は、本日付で株式会社OFCとのスポンサー契約を直ちに解除することを決定し、その旨を同社に対して通知しました」オービックシーガルズを巡っては先月29日、違反認定を受け、今季の残り試合出場を全て辞退すると発表していた。 昨季も、日本一を決めるライスボウルに出場。